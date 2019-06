ZVĚŘINA: Milion chvilek je pro vládu relevantnější než opozice

PRAHA Poslední pracovní den před chystanou velkou demonstrací na pražské Letné ministryně spravedlnosti, proti které se též demonstruje, představila svůj záměr, jak posílit nezávislost justice na vládní většině. Benešová v novém zákoně o státním zastupitelství navrhuje, aby byli vedoucí státní zástupci odvolatelní pouze v rámci kárného řízení, a nikoli na základě rozhodnutí vlády (což je možné nyní).

Na první i na druhý pohled je to splnění jednoho z požadavků demonstrantů, kteří se pod hlavičkou Milionu chvilek pro demokracii scházejí na náměstích. Je to politické gesto, které má z pozic ministryně naznačovat, že není proč demonstrovat. Jistě, lze to ale uchopit i pozitivně a žádat nejen po vládě, ale i po opozici, aby takový návrh ve sněmovně podporovaly. Jedině až zákon bude platný, podepsaný prezidentem, budou státní zástupci jistější.

Žádný další požadavek demonstrantů nemůže být splněn, alespoň v této chvíli a za předpokladu, že se Andrej Babiš nechce stáhnout z politiky. I kdyby Agrofert chtěl vrátit všechny „neprávem obdržené dotace“, neví se v této chvíli, jaké to jsou a v jaké výši. Pokud by tu byl nějaký závazný názor Evropské komise, pak by české úřady měly neprodleně konat, tohle ještě nikdo nezpochybnil, ani členové Babišovy vlády. Ostatně splněním posledního, pátého požadavku Milionu chvilek vlastně padají mnohé předchozí. Po Babišově teoretické demisi není možné jakkoli sankcionovat zákonnou cestou jediný podnikatelský subjekt jen proto, že patřil bývalému premiérovi.

Na demonstracích je nejpozoruhodnější, že Milion chvilek je jedinou politickou silou, na niž vláda bezprostředně reaguje, třeba iniciativou Marie Benešové. Většina opozičních aktivit, včetně vyslovení nedůvěry vládě, vypadá jako vedlejší program, který nemůže vládní většinu vyrušit z klidu. Na to, aby měly demonstrace nějaký hmatatelnější výsledek, by musely jejich požadavky být pro politiky splnitelné a nebýt z rodu: znič vše, oč jsi usiloval, uděláš nám radost.