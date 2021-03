ZVĚŘINA: Ministr Petříček a jeho respektové Rádio Jerevan

Tak Česká republika prý odmítla nákup vakcíny od firmy AstraZeneca, tuto exkluzivní informaci získal týdeník Respekt od pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Má to jeden háček, o nákupu statisíců vakcín této firmy z Indie se mluvilo veřejně na plénu sněmovny již 11. února.

Dle oficiálních stenoprotokolů sněmovny premiér Babiš řekl: „Tady včera pan Jurečka měl velký projev, že jsme měli v nabídce nějakou vakcínu. Ano, v čase, kdy AstraZeneca odmítala dodávat Evropské unii 80 milionů vakcín, jsme dostávali opakovaně - a nejen já, ale další tři premiéři v Evropě - nabídky té vakcíny, ještě před začátkem těch dodávek. Nějaká firma, nějaký prostředník z Dubaje. Platba 50 procent dopředu. Samozřejmě certifikace vakcíny musí být z Velké Británie. AstraZeneca se vyrábí taky v Indii. Takže máme taky nějaké procesy. Věřte mi, kdyby to bylo reálné, tak bychom takovou možnost určitě využili, ale nemůžeme si dovolit. Dneska už na trhu jsou i různé fejky, je plno zprostředkovatelů, kteří to nabízí… Kdyby to bylo reálné, věřte mi, že bychom to určitě využili...“

Tehdy se tématu opozice nijak nechopila, ono bojovat za překupníky s neautorizovanou vakcínou vypadá divně.

Ale člen vlády pan Petříček to tak nenechal a po čtyřech týdnech se svěřil svému oblíbenému týdeníku, že prý jsme odmítli (konkrétně ministerstvo zdravotnictví) milion dávek vakcín AstraZeneca vyrobených v Indii. Zprostředkovatelem měly být Spojené arabské emiráty a panu Petříčkovi je moc líto, že to neklaplo.

Ministr Petříček zapomněl svým investigativním svěřencům oznámit, že jak ministr zdravotnictví Blatný, tak předseda vlády Babiš veřejně kategoricky popřeli, že by někdy chtěli občanům nabízet neschválenou vakcínu. I při úvahách o ruském Sputniku vláda mluvila jasně, že by je Česká republika mohla nakoupit, ale s jejich aplikací by musela čekat až na schválení evropskou lékovou agenturou EMA.

Od pana Petříčka jako zapáleného nákupčího vakcín nyní očekáváme, že odletí do Moskvy, Pekingu a třeba i do Pchjongjangu, nejlépe s někým z Hradu, a odtud přiveze vakcínu, kterou se budou očkovat přednostně členové ČSSD a spřátelená média.

Samozřejmě pana Petříčka nemine státní vyznamenání za zásluhy v boji proti těm, kteří vyznávají předběžnou opatrnost a nechtějí dělat z občanů pokusné králíky.