ZVĚŘINA: Na tlusťoších zdravotnictví nezahojíme

Hlas lidu by všem obézním s velikou chutí napařil vyšší zdravotní pojistné s pocitem, že je to spravedlivé. Když však budeme důslední, obrátilo by se to v posledku proti „lidu“, tedy majoritě.

ZVĚŘINA: Zase špatně. Profesoru Arenbergerovi start v ministerské funkci nevyšel Například statisíce spoluobčanů propadly rizikové konzumaci alkoholu, proč by zrovna tihle neměli platit také vyšší pojistné? A co chronici, kteří nedodržují doporučení svých lékařů? Po covidu se povážlivě ztenčily rezervy zdravotních pojišťoven a potřeba změny, přinejmenším ve financování stále dražšího zdravotnictví, je a bude velice akutní. Zdravotní pojištění v naší zemi není pojištěním, ale pseudodaní, tedy příspěvkem do systému, který každý z nás odvádí podle politického klíče. Rádo se zahlíží například na státní pojištěnce, za ty „erár“ platí méně než je průměrný odvod. Nicméně stejně vydělávající živnostník se může smát zaměstnanci, kterého stát oholí bez pardonu, zatímco podnikatel ušetří, oba při tom konzumují ze zákona totožnou péči. Cesta není, jak správně říká šéf největší zdravotní pojišťovny, v zavádění trestů (malusů) pro lidi z nezdravým životním stylem. Za prvé, konkrétně je téměř nedokazatelná (právně) kauzalita mezi onemocněním a životním stylem. Za druhé by se pak museli trestat i ti, kteří si přivodili úraz svým „aktivním způsobem života“. Konkrétně každý, kdo si zlomí spodinu lebeční při „bajkování na single treku“, by měl být odměněn stejně jako otloukánci tlusťoši. A to nediskutujeme o typických nemocech jednotlivých sportů, od problémů s pohybovým aparátem u běžců až po hemoroidy cyklistů či kožní problémy plavců. I jejich léčení stojí peníze. Reformovat financování zdravotnictví je nutné, avšak očekávat, že trestání „zlých“ a odměňování „hodných“ něco řeší, je liché. Co chcete dělat například s genetickými vadami a predispozicemi? Jednoduchá řešení komplexních problémů bývají zpravidla zoufale nefunkční.