ZVĚŘINA: Nakup a zemři. Rozvolňovat nemůžeme podle sezony obchodníků

Středeční rekordní přírůstek pozitivně testovaných přišel jako na zavolanou. Kdybychom měli parafrázovat Pavla Hroboně, něco podobného jsme potřebovali. Jakmile totiž začaly přírůstky nově diagnostikovaných mírně klesat, vynořila se spousta úvah na téma: „Kdy se konečně začne uvolňovat ten lockdown.“ Což je přinejmenším předčasné, z mnoha důvodů.

Za prvé, jak jsme se přesvědčili, denní přírůstky „pozitivních“ a nemocných zdaleka neklesly na úroveň přijatelnou pro náš zdravotnický systém. Za druhé ještě nekulminovala vlna nemocných s těžkým průběhem v nemocnicích. Fakt, že momentálně nehrozí zahlcení nemocnic, neznamená, že už takové nebezpečí zmizelo.

Za třetí lékaři a zdravotníci pracují stále nad své možnosti, a aby se mohlo uvolňovat, musejí mít možnost normálně odpočívat.

V souvislosti s covidem je překvapující, jak málo nás citově atrahuje těch zhruba 200 mrtvých denně a nakolik jsou všichni připraveni na nějaké předvánoční nákupní uvolňování.

Ne že by ekonomika nepotřebovala návrat do normálu, ne že by některé profese bez vánočních tržeb mohly prosperovat (například knihkupci) a ne že by nebylo žádoucí žít s covidem bez drastických omezení. Ovšem takový plán předpokládá splnění mnoha podmínek, kdy rozumný přírůstek nově nakažených je jen tou bazální.

Nemluvíme o testování, trasování a přísném dodržování karantény. Myslí si snad někdo, že v okamžiku, kdy budou platit nějaká volnější pravidla, stoupne v populaci zázračně chuť je do puntíku dodržet?

Ne, po uvolnění před Vánocemi může následovat pro změnu novoroční lockdown. A pokud tento způsob „řízení“ epidemie nepovažujete za alternativní důchodovou reformu, zcela v duchu hesla nakup na Vánoce a zemři, což by z hlediska státního rozpočtu i vyznavačů růstu HDP bylo možná dobré, pak je to nesmyslný hazard.

Jakémukoli uvolnění musí předcházet debata o rozumných a pro většinu přijatelných opatřeních, která nastavíme a dodržíme.