ZVĚŘINA: Neděsme se ‚vědou‘. Nevěřte všemu, co se o koronaviru píše na internetu

Praha I seriózní média mohou v dobré víře šířit nesmysly, podívejme se například na „zjištění“ čínských vědců, že nákazou jsou nejohroženější lidé s krevní skupinou A.

Tato zpráva by byla relevantní, kdyby se neopírala o nějaké torzo zprávy o výzkumu a kdyby někdo před jejím publikováním alespoň trochu kriticky přemýšlel, protože ze „zprávy“ vůbec nevíme, zda to, co čínští vědci objevili, je kauzalita, nebo čirá koincidence.

Za prvé, v různých populacích se četnost krevních skupin liší, planetárně je nejhojnější skupina O, u nás skupina A. Číňané zkoumali vzorek 2000 pacientů, o němž nemáme žádné informace, pokud jde o poměrné zastoupení jednotlivých krevních skupin v něm.

Za druhé „zpráva“ nám sugeruje, že nejbezpečnější má být skupina O a nejrizikovější A, přičemž připouští fakt, že o ostatních krevních skupinách text nehovoří. To je ale přece krajně podezřelé. Lze předpokládat, že si v nemocnici výzkumníci nevybírali do vzorku pacienty přesně podle proporcionálního zastoupení krevních skupin v populaci, stejně nezkoumali ani jiné diagnózy těchto nemocných.

Nevíme tedy, kolik mezi nakaženými bylo starých či jinými nemocemi oslabených jedinců. Těžko to lékařům vyčítat, vzorek jim patrně „vybrala“ epidemie a na to, jak je z hlediska statistiky relevantní vůči populaci, se nedívala. Tvrzení vědců tedy platí možná pouze na zkoumaný vzorek.

Zkrátka podobně nastavené „šetření“ může přinést poznatek, že dnes na Hlavním nádraží v Praze svůj spoj stihlo 98 procent žen s pokrývkou hlavy, ale jen 84 procent mužů bez pokrývky hlavy. Do titulku pak můžeme dát tvrzení: Když budete mít čepici, neujede vám vlak.

Nestrašme se zbytečně a čtěme opatrně, co nám média hladová po všech podrobnostech okolo koronaviru servírují, a držme se doporučení vlády a především tuzemských lékařů.