ZVĚŘINA: Nemnožme počet těch, kteří odmítají informace

Zhruba milion lidí v Česku nevěří v nebezpečnost epidemie covidu, případně se snaží ji vytěsnit či popírat. A každý měsíc do téhle množiny přibudou další desetitisíce, tedy alespoň podle sociologa Martina Buchtíka.

Nejsou to čísla, kterým by se nedalo věřit, právě naopak, podle toho, co můžeme číst a sledovat v médiích (zejména na internetu), by se dalo čekat, že jich bude daleko víc. Epidemie nás zastihla po desítkách let blahobytu, klidu a života bez živelních katastrof nepřipravené. Každý si zvykl na to, že všechno fungovalo, nemusel se strachovat a vše měl na dosah, od objednávání nejrůznějších zbytných tovarů přes půl zeměkoule po levné cestování pro masy.



Epidemie nám ukázala, že existují problémy, u nichž nikdo neví, jak se budou vyvíjet, navíc sílí, případně slábnou v závislosti na našem chování a jsou zkouškou naší kolektivní odpovědnosti a trpělivosti. Když epidemie vládne našemu světu (tedy přinejmenším Evropě) už druhý rok, tak leckdo propadne beznaději. A můžeme za to i my v médiích. Vlastně každý.

Lidé přísahající na racionalitu, důkazy a střízlivé vyhodnocení situace vám s vážnou tváří tvrdí: Když tam nebude Babiš, všechno bude fungovat. Ano, možná by to fungovalo lépe, ale nikoli řádově, stát, úředníci ani infrastruktura (např. epidemiologové, hygienické stranice) na něco takového připraveni nebyli a vlastně stále nejsou. Chceme po zdravotním systému výkony, na které není stavěný, a heroické úsilí, jaké momentálně vydává, považujeme za normální.

Jaký je rozdíl mezi vírou v zázračný lék, který před námi farmafirmy tají, a vírou, že nová vláda se nedopustí žádné chyby? Maličký. Obojí vyvolává očekávání, která nemohou být splněna, a následnou frustraci a deziluzi. Nestrašme se vzájemně a neslibujme si od nikoho a ničeho zázraky.

S epidemií si poradíme, vždyť naši předci si poradili v horších situacích. Jen bychom se neměli navzájem „trávit“ přebíjením pochybností neopodstatněnou vírou.