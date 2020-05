ZVĚŘINA: Nestojíme o vakcínu. Koronavirus nás prozatím moc nevystrašil

Praha Vracíme se, či nevracíme k normálu? To je především otázka naší psychiky a odpovědět na ni můžeme až časem. Avšak cosi nám mohl napovědět průzkum agentury Median pro veřejnoprávní rozhlas. Nepatrná většina dotázaných (51 procent) si myslí, že virová krize ještě není za námi, což odpovídá nejen odhadu odborníků, ale též typické národní skepsi, nevíme, co přinese podzim.

Stejně, tedy téměř rovnoměrně, jsme „rozpůleni“ v otázce, zda jsme, či nejsme ochotni v budoucnu nosit roušky. Mírná převaha ochotných (52 procent) odpovídá počtu skeptiků očekávajících další vlny virové nákazy.



Nejzajímavější odpovědi se tazatelům dostalo na otázku, zda by se člověk nechal proti viru očkovat – tedy kdybychom měli vakcínu k dispozici. Zatímco 49 procent by se očkovalo, celých 43 procent nikoli. A to je rozhodně překvapení.

Představte si, že je tu prostředek, který by nám umožnil i v případě virové nákazy víceméně normálně fungovat a neumrtvit celou ekonomiku a školství, přitom více než dvě pětiny lidí jej odmítají. V tomto ohledu se opět blížíme předvirovému normálu, kdy velké množství lidí vidí v očkování zlo. Odmítačské postoje kontrastují s tím, jak jsme se chovali během největšího náporu epidemie, tedy velmi disciplinovaně – ve srovnání s některými evropskými národy.

Je tedy před námi další válka o vakcínu, v tomto případě koronavirovou? Patrně ne, přestože vrátí-li se virus na podzim, naše reakce nemůže být stejná, jsme totiž lépe připraveni a máme i chytrou karanténu, a proto nebudou opatření tak drakonická. Přesto se i nynějším pochybovačům ukáže, že návrat do světa předkoronavirové bezpečnosti nebude ani rychlý, ani snadný a že vakcína může být mocným pomocníkem. „Vtip“ dosavadního odmítání očkování byl v tom, že nikdo nebyl za podobné postoje penalizován jinak než případnou správní pokutou a úřední šikanou. Koronaviroví odmítači by mohli narazit tvrději, třeba na zákazy vstupu.