ZVĚŘINA: O Slunečníku, Měsíčníku a Hřibovi. Komunální Praha porodila státníky světového formátu

Na začátku filmové pohádky Princ a Večernice (podle námětu Boženy Němcové) hlavní hrdina princ Velen zažene pouhou výhrůžkou zlého čaroděje Mrakomora a přitom si nepovšimne, že záporný hrdina se nelekl jeho, ale mocných švagrů, kteří se princovi zjevili za zády.

Pohádky bývají natolik jednoduché, že je pochopí i děti, a mohli by to tudíž zvládnout i pražští facebookoví politici. Mnohé výroky věnované konci druhé světové války a osvobození v roce 1945 ukázaly, že někteří odmítají – nebo nejsou schopní – přemýšlet o historii v souvislostech.

Například primátoru Hřibovi by bylo třeba vysvětlit, že Vlasovova armáda proti nacistům v Praze nebojovala ve vakuu. Že na západě na demarkační linii (na našem území) stáli američtí vojáci a z východu a severu ku Praze spěchala Rudá armáda; přes to všechno umírali lidé až do 11. května. Tvrdit tedy například, že Prahu osvobodili vlasovci a vojáci Rudé armády nenesli hlavní zásluhu na jejím osvobození, je na úrovni výroku, že miliony mrtvých rudoarmějců mimo území tehdejšího Československa se nepočítají. Ale pan primátor to určitě nemyslel zle, on to jen nedomyslel.

Určitě by stálo za to nahlížet pohádkovou perspektivou i na některé dřívější zahraničněpolitické akce pražských komunálních politiků. K verbálně velice ostře formulovaným výpadům proti státům, které tito politici považují za nepřátelské (Čína a Rusko), je potřeba úplně jiné množství odvahy, jestliže žijete v srdci země, která je pevnou součástí NATO a EU, než kdybyste bydleli mimo tento bohatý a bezpečný region.

Rozhodně není zbytečné našim komunálním hvězdám z Prahy připomínat, že ač se sami cítí státníky téměř světového formátu, mimo svou vlastní facebookovou bublinu vypadají častokrát jako sebestředná rozmazlená princátka.