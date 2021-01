ZVĚŘINA: Očkovací bumaga. Doprovodí vakcínu potvrzení z minulého století?

Ať si říkají bojovníci proti diskriminaci, co chtějí, spíš dříve než později se stane doklad o očkování proti novému koronaviru vstupenkou/povolením pro některé činnosti, a zdaleka by to nemuselo být jen cestování. Proto by bylo namístě, kdyby ministerstvo zdravotnictví své potvrzení/certifikát o absolvovaném očkování koncipovalo pokud možno uživatelsky přívětivě.

Když už jsme po mnoha letech usilovné snahy dospěli k eNeschopence, eReceptu i elektronické dálniční známce, mělo by být i potvrzení o očkování elektronické. Koneckonců online databázi ministerstvo plánuje tak jako tak, proč by tedy nemohlo mít potvrzení podobu třeba QR kódu? Dotyčný by je mohl mít v telefonu, a tedy vždy po ruce. Kód lze též vytisknout, a je proto přístupný i odpůrcům elektronizace.

A že lze QR kód či jakoukoli elektronickou vymoženost „hacknout“ či padělat, nemůže být relevantní námitka. Ministerstvo zdravotnictví svá papírová potvrzení určitě neplánuje tisknout v tiskárně cenin a neopatří je ani vodoznakem, kovovým proužkem či jinými ochrannými prvky. Zkrátka i padělat papír bude dost snadné. Nejúčinnější obranou proti podvodníkům je fungující databáze. Námitka, že by vám mohli ukradnout telefon s očkovacím potvrzením, je též lichá, samo potvrzení k ničemu není, to bude mít smysl jen ve spojení s dokladem totožnosti. Nakonec dnes má spousta spolubližních v telefonu i platební karty a tucty dalších vymožeností a zatím se z toho nehroutí. Lze chápat, že tvůrci systému očkování měli v zorném poli především rychlost, bezpečnost a stabilitu. Uživatelské hledisko není pro státního úředníka ničím, pohodlí a snadnost, to je, řečeno hantýrkou minulého režimu, buržoazní koncept. Měli bychom tedy poprosit politiky, kteří do toho mluví, aby hledisko snadné použitelnosti neopomenuli. Anebo si máme podat trojmo písemnou kolkovanou žádost a stoupnout si do fronty někde v podatelně?