ZVĚŘINA: Očkovací děs. Bez funkčních politiků a úředníků to nezvládneme

Že rezervační systém pro očkování má k ideálu daleko, je jasné téměř všem, s výjimkou členů vlády a jejich nejbližších podřízených. I kdyby premiér zasypal vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu metály od hlavy k patě, nebude to lepší.

Vlastně máme ohromné štěstí, že dodávky očkovací látky od Pfizeru váznou, protože jinak bychom se potýkali s dalším problémem a tím je koordinace mezi vládou a kraji. Premiér veškeré chyby svaluje na hejtmany, hejtmani „hejtují“ premiéra. Vláda nepochybně nekoná příkladně, lapsy systému jsou zřejmé i při letmém pohledu, ale bezchybní hejtmani jsou stejnou fikcí.

Jako je v Česku mizerná státní správa, tak má k ideálu daleko i samospráva. Sklízíme jen to, co jsme v průběhu dlouhých let vybudovali, nebo spíš destruovali. Kompetentní a odpovědný úředník je spíš výjimkou. O něj neměla zájem žádná garnitura, žádáni byli povolní, připravení vyhovět politické objednávce.

Stát nemá aparát, který by zbudoval funkční rezervační systém, takový, aby seniory neobjednával na nesmyslné letní termíny, a samospráva v podobě krajů se zatím vyznamenává jen v kušnění a navíc šíří sebevražednou představu, že někdo z vlády zadržuje vakcíny.

Až se během pár měsíců situace otočí a hejtmani nebudou stíhat, protože buď budou trpět nedostatkem očkujících, nebo nedostatkem zájemců o vakcínu, nebude to jiné. Oč se vsadíte, že za to bude moci Babiš nebo kraje, v závislosti na postoji mluvčího?

Nechme vládní i krajskou propagandu propagandou a podívejme se na vakcinaci. Lékaři ji sami zvládnout nemohou, je potřeba jim pomoci, armáda je jistě užitečná, ale ta stačit také nebude. S vakcinací je spojena náročná administrativa i logistika a v některých státech zapojují i ministerstva sociálních věcí. U nás se vláda tváří, že má všechno v kapse, a přitom i rezervační systém vykazuje fatální chyby. Co se bude dít, až bude chodit mnoho set tisíc dávek měsíčně?