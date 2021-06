ZVĚŘINA: Okamurovi na truc. Starostové chtějí vyhánět ze svých obcí protivníka

Na první pohled vypadá nápad šikanovat Tomia Okamuru při jeho lžikampani, během níž plánuje prodávat potraviny za údajně férové ceny, velmi sympaticky. Proč by měl mít možnost vjíždět do měst jeho předvolební kamion v situaci, kdy tomu jde legální cestou zabránit, a proč by měl zrovna tenhle politik mít umetenou cestičku?

Není pro to důvod. Má to ale háček, nápad je na hraně zákona, a pokud Starostové chystají nějakou institucionální šikanu politického konkurenta, měli by si zopakovat, že liberální demokracie je svobodnou soutěží politických konkurentů. Docela snadno by se jim to po čase mohlo vrátit, třeba ve formě soudních výroků konstatujících nezákonnost, a to je přece věc, která jim tolik vadí na současné vládě.

Druhá otázka, která se nabízí, zní: není tahle protiokamurovská averze spíš výrazem strachu z jeho programu, jakkoli neseriózního a vylhaného? Vždyť Starostové spolu s Piráty už nyní voličům nabízejí rychlou konsolidaci veřejných rozpočtů a tu nelze zařídit bez zvyšování daní či krácení dávek.

Nebojí se náhodou toho, že populistova rétorika může oslovit víc voličů strachujících se o svou postcovidovou budoucnost? Už z poslední ekonomické krize jsme se hodně dlouho a bolestivě vzpamatovávali pomocí nesmyslného šetření. Mnozí si to zopakovat rozhodně nechtějí. Třetí otázka, která se nabízí, zní: dnes je to Okamura, kdo to bude zítra? Stačí, když danému subjektu přisoudíme nálepku extremista či populista?

Problém Starostů, alespoň dle toho, jak se projevují v celostátní politice, vězí v tom, že se hlásí spíš k postojům dobře placených elit z větších sídel, které se necítí ohroženy ani migrací, ani hrozbou nějaké ekonomické nouze. Jestli někdo ukazuje lidem, „na které se zapomnělo“, přívětivější tvář, pak jsou to spíš Piráti, kteří se jen málokdy snižují k urážení voličů jiných politických stran.

Letošní kampaň bude patrně dost drsná a nenávistná, není proto moc moudré přilévat olej do ohně.