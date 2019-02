ZVĚŘINA: Pevnost Ústí. Faktický zákaz stěhování chudých není řešení

PRAHA Ústí nad Labem a přilehlé Trmice se ve čtvrtek vyhlásily za bezdoplatkovou zónu. To znamená, že od 4.března nebudou ve městě vyplácet žádnému novému žadateli příspěvek na bydlení. Čistě teoreticky to sice zabrání dalšímu rozšiřování kšeftů s dotovaným bydlením, prakticky to ale představuje zákaz volného pohybu pro každého, kdo je na téhle dávce závislý.

Do Ústí se napříště mají stěhovat jen bohatí, chudí mohou, jen pokud nebudou počítat se státním příspěvkem. Můžeme žel jen hořce vtipkovat, že krajská metropole se chce podobat Mostu (ten má bezdoplatkovou zónu na většině města již od listopadu) v naději, že o Ústí televize též natočí nějaký vtipný seriál.



Můžeme se zlobit na regionální politiky za to, že řeší problém kšeftování s chudobou tak, že jej exportují za katastrální hranici obce, ale to je asi tak vše. Problém zdaleka přerůstá možnosti měst, stát sice hradí doplatky, nicméně nikdo nehradí městům „vedlejší škody“, například zhoršené životní podmínky pro obyvatele okolních ulic, nehledě na neprodejnost nemovitostí v okolí takových domů.

Vedení města se tedy chce tím nejsnazším způsobem zalíbit obyvatelům-voličům. Města neřeší podstatu problému a osud těch, kdo putují po republice jako zdroj příjmů pro obchodníky s chudobou, nikoho nezajímá. Podobně jako municipality se chovají celostátní politici, moc rádi exportují problémy někam dál, nejraději do budoucnosti – ať to řeší někdo jiný a jindy.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) sice tvrdí, že bezdoplatkové zóny odradí nově příchozí a přimějí majitele ubytoven tyto nemovitosti prodat. „Pak má město šanci ty ubytovny vykoupit a předělat na normální slušné bydlení. To je náš model a cíl.“ Město slibuje, že podobně jako v Brně zahájí projekt Housing first, ale má zatím jen čtyři byty, které situaci vÚstí rozhodně neřeší.

V problému by se měl začít vážně angažovat stát a nečekat, až začne mít problém čtvrtina republiky.