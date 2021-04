ZVĚŘINA: Pilotní náraz. Bez kázně se na stadiony a do divadel nevrátíme

Nápad, jak pustit alespoň na některé stadiony a do hledišť některých sálů diváky, vzbudil všeobecný odpor. Sportovci jsou nespokojeni, protože čekali víc a dřív, majitelé vstupenek na koncerty se cítí uraženi tím, že se budou muset nechat testovat, přestože už mají druhou dávku očkování, no a opozice má těch pár otevřených stadionů a koncertních pódií za jasný důkaz, že se vláda „vykašlala na školáky“.

Pravda je trochu jinde. Byla-li by vláda striktní, tak si „čutálisti“ před diváky nekopnou a „šmidliboys“ nezavrzají. Kritéria epidemiologů to nedovolují a hezky dlouho též nedovolí. Tenhle pilotní projekt je cestou, jak zlomit striktní odpor epidemiologů, je to vlastně měřitelný experiment, nakolik by mohly být sportovní a kulturní akce bezpečné za dodržení určitých podmínek.

Samozřejmě že tohle není a nemůže být normál, už jen proto, že placení testů ve spojení se sníženou kapacitou hledišť je pro pořadatele neúnosné. Samozřejmě též pro diváky, měli-li by to zaplatit.

Rozvolňujeme za stavu, kdy například Němci zpřísňují (pokud tedy za kritérium bereme incidenci), a epidemiologové a politici se rozhodně nechtějí podílet na rozjetí nějaké čtvrté vlny covidu. Stojíme tedy před volbou nikoli uvolnit či neuvolnit, ale zkoušet alespoň někde vyšlapat cestičku k otevření kultury a sportu i za stavu, kdy to tvrdá epidemiologická kritéria nedovolují.

Podstatou pilotních projektů je jejich exkluzivnost, to znamená, že návštěvy živé kultury se dočká zlomek zájemců, ale cílem není uspokojovat hrstku vybraných, nýbrž najít způsob, jak zachovat možnost pro umělce i pro diváky, aby se spolu mohli setkávat a přitom nepřispívali k šíření viru.

Jenže do příštích dnů se lze obávat spíš toho, že oteplení ještě více umenší naši ochotu nosit respirátory a naopak navýší chuť shlukovat se, takže nějaké pilotní pokusy mohou být jen marginálním jevem. Pokles nakažených je velmi pomalý a rozhodně nemáme vyhráno.