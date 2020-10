ZVĚŘINA: Voliči ANO za vládnutí nepotrestali, vytvořit proti němu koalici bude ale snadné

Letošní krajské volby nijak výrazně nepoškodily hnutí ANO, voliči je, překvapivě, za vládnutí až tak netrestali. Na mandáty to bude podobné jako před čtyřmi lety, což je pro vládnoucí stranu úspěch, vždyť podívají-li se na výsledek vládní ČSSD, pak si mohou v ANO oddechnout.

Výsledek lze ale číst i z druhé strany, ANO je ve většině krajů sice nejsilnější, ale vytvořit koalici proti němu bude docela snadné. Cíle, který si dával v předvolební debatě předseda sněmovny Radek Vondráček, tedy uhájit stejný počet hejtmanů, bude velmi těžké dosáhnout. V ANO mají o čem přemýšlet zejména ve vztahu k personální práci.

Rozhodně si polepšili Piráti, v počtu mandátů budou mít také splněno, otázkou je opět, zda tento výsledek bude přetaven v účast na krajském vládnutí. Vítězem se mohou cítit starostové a to ani tak z prostého matematického výsledku, ale proto, že jejich reprezentace v některých krajích bude přímo sestavovat vládu. Starostové posilují.



O ODS můžeme též říci, že si polepšila, ale není to tak drtivé, jak by se dalo od strany, která hodlá sesadit už za rok Babišovo hnutí z pozice lídra. Profesor Fiala sice bude mít pravdu, bude-li říkat, že strana si pod jeho vedením opět, jako ve všech předchozích volbách, polepšila. Problém je v tom, že zisky nenapovídají, že do roka ANO prohraje, extrapolace dosavadní Fialovy linie napovídá spíš tomu, že občanští demokraté zvítězí za pár desítek let.



Posílili též Okamurovci, naštěstí však nemohou a patrně nebudou v žádném kraji hrát významnou roli, natož vládnout.



Kdo ztratil, či dostal výprask? Jednoznačně ČSSD, v krajích ve kterých kdysi byli veleúspěšní (Ústecký, Liberecký) se do krajských zastupitelstev ani nedostali. Obyvatelé těchto krajů vám řeknou, že sklízí jen to, co zaseli. Lidovcům by se měla též rozsvítit varovná červená kontrolka, jejich výsledek je i v tradičních krajích sporný – viz Královéhradecký kraj, zde jsou lidovci na chvostu.



A chcete dobrou zprávu? Komunisté jsou už definitivně na cestě do zapomnění, jejich muzeální názory i recepty táhnou stále méně.