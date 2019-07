ZVEŘINA: Pokrok prochází žaludkem, ale žel též naší hlavou

Lékaři zkoumající zdravotní výhody a nevýhody veganství nejsou vědátory zahleděnými na svůj úzký a bezvýznamný výsek reality, ale prozíravými anticipátory budoucího vývoje. Už dnes je ze statistik patrné, že počet vegetariánů a veganů u nás v bohatém (západním) světě setrvale vzrůstá.

S měnícím se klimatem se podobný vývoj jen akceleruje – už vzhledem k tomu, jak negativní dopady má „živočišná výroba“ na klima. Až se ke slovu dostane nějaká celospolečenská politika, například formou zdanění masa klimatickou daní (což nemusí trvat dlouho), lidí uchylujících se k nějaké stravovací doktríně jen přibude.

Spíš než o dietách bychom totiž mohli mluvit o světonázorech či stravovacích ideologiích (například veganství se neomezuje jen na restrikci jídelníčku). Prozatím měla totiž ambici třídit jídlo na zakázané a povolené výhradně náboženství. Lékařské diety sem počítat nemůžeme, protože ty jsou založeny na vědeckých důkazech, nikoli na zjevených pravdách či pocitech a též se doporučují výhradně pacientům s konkrétní diagnózou.

Čím víc budeme vědět o tom, jaké mají jednotlivé „jídlogie“ zdravotní a jiné dopady, jak negativní, tak pozitivní, o to lépe se nám bude žít. Víme-li už dnes, že má veganství pozitivní dopad na diabetes druhého typu či jak je nebezpečné pro malé děti, můžeme se zastánci téhle stravovací ideologie i náležitě pracovat. Vegani bývají bohatí a svůj koníček provozují též z rozmařilosti, což si málokterý z nich přizná. Jste-li však chudý a potraviny jsou velice podstatnou položkou vašeho rozpočtu, zpravidla ani nepomyslíte na to, zda je to, čím hodláte nasytit rodinu, bio či eko, natož striktně veganské. Ale to, co je dnes jakousi neurózou bohatých, může být zítra praktickou zbraní proti změně klimatu. Zmasovění (případný výraz) nějaké potřeby přináší i její výrazné zlevňování.

Škoda jen, že jsme tak málo pokročili v disciplíně práce s lidskou psychikou – veškeré zdravotní kampaně se vedou pomocí válečné rétoriky boje proti nějakému zlu. Viz válka s cigaretami. Taková rétorika dělá z kuřáků společensky de facto podlidi a část z nich navždy zatvrdí, místo aby je nahlodala a ponoukla k zamyšlení.

Vegani i vegetariáni se zhusta setkávají s negativním ohlasem na své počínání, tak jsou zpravidla dobře cvičení v obranné rétorice. Ale asi nikdo nepotřebuje mnoho fantazie, aby si představil, jak by v boji proti klimatu mohli být všichni, kdo se odmítají vzdát masa, líčeni jako nepokrokoví škůdci lidstva. Přehnaná představa hnaná strachem masojeda? Nikoli, vždyť už jsou i státy (například v USA), kde nesmíte kouřit ani ve svém vlastním příbytku.

Nasednout na lokomotivu pokroku je zatraceně jednoduché a to, co může být zpočátku prospěšné, se mění v děsivou celospolečenskou hysterii. Proto je dobré naslouchat hlasu lékařů, kteří na problém pohlížejí objektivně. Jídlo je žel pro všechny fobie či neurózy současné společnosti nadbytku ideálním médiem, chcete-li bojištěm. Dnes leckdy už těžko rozeznáte, kdo je rozumným propagátorem zdravého životního stylu a kdo trpí ortorexií, tedy patologickou posedlostí zdravou výživou.