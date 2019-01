ZVĚŘINA: Politický podnikatel. Jaromír Soukup si zatím politický vliv jen kupoval

Tak Jaromír Soukup prý vstoupil do politiky. Omyl, Jaromír Soukup už v politice je déle než deset let. Financoval Stranu zelených ve sněmovních volbách 2006. Poté, co strana vstoupila do vlády, získal oplátkou pozici náměstka ministra školství. Později se se zelenými rozhádal a jeho loutková poslankyně Olga Zubová v únoru 2008 umožnila znovuzvolení Václava Klause tím, že se s výmluvou k volbě nedostavila. Následně, v březnu 2009, panem Soukupem řízené poslankyně Zubová a Jakubková hlasovaly proti Topolánkově vládě, čímž pomohly jejímu pádu.

V eurovolbách 2009 Soukupova Demokratická strana zelených propadla a pan Soukup o rok později pracoval v kampani pro sněmovní volby hned pro dvě strany najednou, pro ČSSD a Věci veřejné. ČSSD, u níž počítal, že ve volbách zvítězí, vyjednal obrovskou slevu na inzerci a manželce předsedy Paroubka poskytoval osobní mediální poradenství. Afinitu Soukupovy televize k Miloši Zemanovi snad není potřeba podrobně dokládat. Pan Soukup je v politice se střídavými úspěchy déle než deset let a leckdo o něm může mluvit jako o politickém podnikateli či přímo oligarchovi.

Čeho může Jaromír Soukup dosáhnout? Určitě má reálnou šanci v květnových volbách do Evropského parlamentu. Podobně jako jiný upadající televizní magnát Vladimír Železný v roce 2004 i Soukup zajisté využije k oslovení voličstva obrazovku a potřebný počet diváků mu do uren své hlasy může dát. To by ale zcela jistě znamenalo jen jedinou jízdenku do Bruselu, pro předsedu. Jak by odtamtud chránil národní zájmy, nevíme. V řádných sněmovních volbách 2021 lze odhadovat, že by možná ubral něco Okamurově SPD, KSČM a třeba i trošku ANO, pětiprocentní hranice je však velmi vysoká.

Pan Soukup má sice peníze a zajisté je dokáže i efektivně proinzerovat, vždyť v roce 2009 sliboval do kampaně vložit i sto milionů, ale na to, aby vybudoval stranu, je potřeba o mnoho víc. Pan Soukup, pokud bude hodně úspěšný, může v nějaké variaci zopakovat příběh Věcí veřejných.