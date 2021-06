ZVĚŘINA: Poučí nás mrtví? Na další covidovou vlnu nejsme připraveni

V pondělí nám statistici oznámili, že v prvním čtvrtletí zemřelo 46,4 tisíce lidí, stejně nezvratný fakt je, že to bylo meziročně o 16 200 více nebo, chcete-li, o 54 procent více než před rokem. A že takový výkyv není obvyklý, dosvědčuje fakt, že tento počet mrtvých za první čtvrtletí je nejvyšší od roku 1992.

S těmi čísly polemizovat nelze. O tom, že nárůst úmrtí musíme spojovat s covidem, nám napoví i fakt, že ve věkové skupině 70 až 79 let byl nárůst úmrtnosti vyšší než 70 procent. Zkrátka poslední covidová vlna na nás dopadla drtivě a zdravotnický systém nezkolaboval hlavně díky obrovské obětavosti zdravotníků.

Jak došlo k tomu, že jsme nechali infekci takhle rozjet, je na širokou diskusi, avšak třeba těch 6017 mrtvých za březen nelze připsat pouze na vrub agresivní takzvané britské mutaci, která se u nás začala šířit na přelomu roku. Jistě, mohou být emotivní debaty na téma politické odpovědnosti a zde se premiér a vláda největšího podílu na celé věci zříci nemůže.

Ještě intenzivněji bychom však měli pátrat, zda systém, tj. odborný aparát lékařů, hygieniků a epidemiologů spolupracujících s ministerstvem zdravotnictví, je dostatečně pružný a dostatečně autoritativní. Neměli bychom spoléhat na to, že žádný další covid nepřijde a my pak případně uprostřed epidemie začneme pomocí improvizací vytvářet nějaké ad hoc „skupiny“, které nakonec bude ochotna respektovat vláda i opozice.

Třetí neméně problematické téma nás pronásleduje již od počátku pandemie, souboj práv kolektivních s právy individuálními, který se promítá i do zákonů. Únorová novela pandemického zákona se ukazuje jako nefunkční, neboť dle rozhodnutí soudů nedovoluje vládě žádné větší zásahy do našich životů, a tedy nahrává dalšímu šíření epidemie. Buď se tedy v každé příští epidemii propadneme opět na mnoho měsíců do stavu nouze, nebo bude příští vláda narážet na soudy, které budou šmahem rušit její nařízení. Jistotu, že žádná další vlna nepřijde, nám nikdo nedá, tak proč jen čekáme?