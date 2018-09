ZVĚŘINA: Pražská rozbuška. I komunální volby mohou mít celostátní dopad

Nejzajímavější na nadcházejících volbách bude to, jestli hnutí ANO dostane v Praze za vyučenou. Primátorování paní Krnáčové se, řekněme slovy předsedy hnutí, „nepovedlo“ a spousta voličů by to řekla mnohem jadrněji. Otázkou zůstává, kolik takových je.

Z toho mála průzkumů, které máme k dispozici, vyplývá, že favoritem voleb je ODS. Ta má vynikající šanci se rehabilitovat, protože případné vítězství v metropoli nabídne straně možnost odpíchnout se k velkému návratu ve sněmovně. Anebo se pohřbít definitivně. ANO zápasící s Piráty o druhé místo nám ukáže, zda je možné marketingem zakrýt většinu toho, co se dělo (a možná hlavně nedělo) v pražské politice v uplynulých čtyřech letech. Piráti naopak zkoušejí, zda marketingem lze zamaskovat úplnou prázdnotu. Od vedoucí trojice dělí koalici TOP 09, STAN a KDU-ČSL jen dvě procenta. Teprve na pátém místě je Praha sobě, daleko za svým potenciálem i za představou, že volby suverénně vyhraje.

Je to jen průzkum, proto jej nemůžeme považovat ani zdaleka za přesnou předpověď, ostatně závěrečná nejdivočejší část kampaně nás teprve čeká. Můžeme si ale být téměř jisti tím, že nikdo nevyhraje „o parník“, ani že bude jednoduché sestavit stabilní koalici. Voliči mohou brát v úvahu, že jisté náznaky koalice ODS a ANO jsme zaznamenali, zatímco blok, který se nabízí jako protiváha, tedy Piráti, společná kandidátka vedená panem Pospíšilem a paní Marvanovou plus Praha sobě prozatím vzájemnou spolupráci porůznu vylučují.

Dopady na celostátní politiku jsou nezanedbatelné. Očekávatelný výprask sociálním demokratům zjevně zvýší krevní tlak a již před volbami se ozývají hlasité požadavky na odchod z vlády. Mnohým matadorům z Lidového domu dochází, že večírek je u konce a rychlá cesta zpět na výsluní neexistuje. Nevíme, nakolik u nich zapracuje psychika, ale rozhodnutí učiněná v panice nebývají nejlepší. Jak svou případnou porážku, nebo klausovsky řečeno nevítězství, zhodnotí hnutí ANO, ví jen Andrej Babiš.