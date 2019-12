ZVĚŘINA: Převýchova Pirátů. TOP 09 si chystá půdu na pražskou depirátizaci

Hřib se musí změnit, jinak nebude primátorem. Tak zní poměrně razantní vzkaz předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové Pirátům. Topka proti pražské koalici prý nic nemá, jen by se pan primátor měl začít chovat jinak. Představa, že by se dospělý člověk na povel změnil, je nereálná.

Je to podobně naivní jako si myslet, že se Miloš Zeman na požádání vzdá ustavičného opakování svých otřepaných vtipů nebo Andrej Babiš skončí s nadáváním na Miroslava Kalouska. V praxi tenhle požadavek topky lze vnímat jako zákaz primátorovi Hřibovi účastnit se tiskovek radních za TOP 09. Zkrátka nesmí už nikdy ukradnout topce show.

Rozhodně zajímavější je sbližování pražské TOP 09 a ODS, které ohlásil Jiří Pospíšil jako šéf pražské topky. Je tedy strana jednou nohou na odchodu z koalice? To určitě nikdo otevřeně nepotvrdí, nicméně zálusk pana Pospíšila na primátorský řetěz je notorický. Rétorické cvičení paní předsedkyně Pekarové o tom, že „je potřeba mluvit s opozicí, abychom se nestali Piráty, kteří jsou proti všem“, lze vykládat jednak tak, že topka vlastně není proti nikomu, anebo jako čekání na pořádnou záminku k povalení metropolitní koalice.

Vládnutí v hlavním městě bylo vždy prestižním cílem, není tedy divu, že o ně topkaři usilují. Na druhé straně vysloveně nepovedené mandáty (Adriana Krnáčová za ANO či Igor Němec za ODS) mohou stranu pronásledovat ještě dlouho po skončení vládnutí. Jenže TOP 09 mnoho možností ke změně situace nezbývá – jako parlamentní opozice může být jen stěží důraznější a ostřejší a přece se to na přízni voličů neprojevuje.

Možná by post primátora mohl pomoci oživit bývalou slávu strany, navíc Praha byla vždy tradiční baštou tohoto uskupení. Pospíšilova sázka má tedy svou racionalitu, ovšem nynější vládnoucí koalice je výrazem přání podstatné části voličů, přepřahání by tedy pro ně nemuselo být bezproblémové. Nicméně pokud do toho topkaři neříznou a budou trvale jen kverulovat, ocenění se nedočkají.