ZVĚŘINA: Prezident nenávisti. Miloše Zemana v urážení nikdo netrumfne

Hlava státu miluje provokace, ať už jim říká bonmoty, nebo jasné názory. Ve středu se nechal Miloš Zeman v Kojetíně slyšet na adresu Romů: „Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat.“ Nejen Romové, všichni, dodá pamětník, ale fakta prezidenta nezajímají. A aby nebylo pochyb, co chtěla hlava státu kojetínským vysvětlit, „upřesnil“: „Když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje.“

Co prezident říká? Že Romy přivede k zaměstnání jen pracovní povinnost a fyzické tresty. Není divu, že to spoustu lidí naštvalo a Romové na Hrad posílali své fotografie z práce. Hrad reagoval po zemanovsku, je prý rád, že dostal fotografie deseti procent Romů, kteří pracují.



Že prezident šíří stereotypy a nenávist, je zřejmé, a že tomu část populace zatleská, jakbysmet. Má na to cenu nějak reagovat, aby člověk nepodporoval tu hradní žumpu a zároveň se nezařadil k těm, kteří dokážou hlavě státu jen spílat? Určitě ano, avšak ne smrští nadávek, urážek a nenávisti, vychrlenou směrem k prezidentovi, to je přesně na úrovni Hradu.

Čeho se Ovčáček a jeho pasáček bojí nejvíc? Faktů, pravdy, s těmi nemohou a neumějí polemizovat. Proč se Romové v jednotlivých obcích či lokalitách neseberou a neotlučou hradním demagogům o hlavu statistiky o zaměstnanosti? Vždyť je to tak jednoduché. Následoval by sice opět nějaký dehonestující výrok vůči Romům, ale ten by se patrně dal též vyvrátit. Po druhém, třetím kole takové výměny by už prezident vypadal enormně trapně jako hospodský žvanil a raději by zmlkl. Ale jednodušší je vzájemně si nadávat.