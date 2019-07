ZVĚŘINA: Rozhodně nic. Školství si neporadí ani se strategickým plánováním

Praha Rámcové vzdělávací programy, tedy něco, co bychom mohli vzdáleně přirovnat k hodně volným školním osnovám, by se měly změnit. Ministerstvo školství si je vědomo toho, že technologie i požadavky okolního světa na vzdělávání se za patnáct let od vzniku rámcových programů změnily, a tak ministr Plaga mluvil už loni o „provzdušnění“ těchto programů. Nejnovější práce na tomto provzdušňování však byly aktuálně zastaveny, a to až do doby, než bude vyjasněn obsah Strategie 2030. Tato strategie by měla navázat na strategii, která platí do roku 2020.

Bez pardonu to vypadá tak, že ti, kteří měli za úkol vzdělávací programy revidovat, si mohou návrhy, které projednali, vymysleli a prodiskutovali, strčit za nějaký velice luxusní klobouk. Strategie 2030 totiž může jejich snahy a záměry jednoduše škrtnout.



Nic proti strategii a změnám, školství musí reagovat na měnící se svět a žádný plán nemůže platit na věčné časy. Jen by mělo ministerstvo tyto snahy nějak koordinovat. To že Strategie 2030 bude pro školy určující a podle ní by se měly rámcové vzdělávací programy řídit, bylo jasné už v roce 2017, kdy se s revizemi začalo.

Veškeré plánování by též bylo daleko jednodušší, kdybychom měli jasno, kam chceme dojít, jak má vypadat kýžený stav. My ale jasno nemáme. Část politiků by nejraději direktivně odsunula určité procento dětí na učňáky, protože si to žádá průmysl. Opačné snahy jsou neméně neveselé: vychovat populaci složenou ze sta procent magistrů, kteří vynikají v jediném, v okecávání. Vypadá to, že si chceme, alespoň ve školství, vždy vybrat to nejhorší, co kolem sebe ve světě vidíme.

Zní to kacířsky, ale je asi velká klika, že ministr školství je představitelem hnutí, které nemá žádný jasný názor a zároveň je odborník. Pořád máme naději na rozumný kompromis. Až se resortu chopí nějaký politik s „názorem“, nevyjdeme z údivu všichni, žáci, učitelé ani rodiče.