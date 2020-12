ZVĚŘINA: Rozum a zvyk. Užívat si rozvolnění, to bude chtít sebekázeň

Praha Ministr zdravotnictví Blatný stále překvapuje. Třeba otevřenou sázkou na racionalitu a disciplinovanost tuzemské populace. Tam, kde by ministr Vojtěch s úsměvem prosil, ministr Prymula vojácky hřímal, Jan Blatný řekne: „Proč bychom se měli nechat testovat antigenním testem? Proto, abychom udrželi otevřené obchody a restaurace, abychom udrželi společenský život a obnovili zdravotní péči v plném rozsahu. Úplně jasná zpráva.“ Uvidíme, zda tento apel na rozum zabere.

Epidemická situace je stále napjatá a mnozí experti s obavami hledí k příštím týdnům, kdy naplno vypukne nákupní horečka a kdy se projeví všechna rozvolnění, od studentů ve školách po otevřené hospody. Trend je stále příznivý a počet indikovaných případů mezitýdenně klesá, nicméně reprodukční číslo v leckterých regionech osciluje kolem hodnoty jedna, a lze tedy důvodně předpokládat, že naše brzdění bude stále méně razantní a že se dříve či později dostaneme na hranu, ze které by se vir opět mohl odrazit k růstu.

Přitom vláda hodlá povolit lyžování v tuzemských areálech od 18. prosince. To už není odvážné, to je dost riskantní, jako bychom si nepamatovali, jakými ohnisky covidu byla na začátku roku italská či rakouská zimní střediska. Jistě, vláda vymyslí mnohá omezení a opatření, přičemž provozovatelé areálů slíbí cokoli. Avšak o dodržování si člověk nemusí dělat iluze.

Jistou cestou, jak udržet třetí stupeň PES, jsou testy. Kdyby se, až to bude možné, nechalo testovat co nejvíc z nás, zjistíme bezpříznakové nosiče viru v populaci. Zafunguje na ně Blatného motivace? Jistě se nechají testovat ti opatrnější, kteří se třeba chystají na setkání se svými blízkými v seniorním věku. Jenže pravý český pařez, který je štěstím bez sebe proto, že může do hospody a na lyže, otestováním nic nezíská. Naopak riskuje, že mu bude obé odepřeno, bude-li test pozitivní. Zachováme se v příštích týdnech disciplinovaně, anebo si to budeme chtít užít – jako Prymula s Kalouskem?