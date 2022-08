ZVĚŘINA: Rozvědčík Mlejnek je certifikátem Rakušanovy nekompetence

Skoro dva měsíce trvalo ministru vnitra Rakušanovi, než pochopil, že Petr Mlejnek v čele rozvědky škodí, osobně jemu, hnutí STAN, vládě i rozvědce. Z hlediska prestiže pana ministra Rakušana, již nyní dost malé, je „dobrovolný“ odchod pana Mlejnka nejpřijatelnějším řešením.

Máme za sebou další neslavnou epizodu Starostů, kteří se usilovně stylizovali do role nejzásadovějších, nejspravedlivějších a nejdemokratičtějších výhonů tuzemské politiky. Brzy se ukázalo, že korupce a kamarádšofty, malé domů a nejrůznější formy prospěchářství jsou v hnutí běžné. To může být pro leckoho zklamání, ale podobný vývoj jsme viděli mnohokrát. Daleko kormutlivější je závěr, jaký politické těleso Stan ze svých problémů vyvodilo. Pár kosmetických změn ve vedení a jede se dál. Bezprostředně po obrodném sjezdu udělal předseda Rakušan chybu se jmenováním Mlejnka do čela rozvědky.

Ovšem byla to chyba? Nebyl to náhodou projev čisté nekompetence a bohorovnosti? Ministr průmyslu a Rakušanův stranický kolega Jozef Síkela vykazuje podobné znaky, jeho reakční doba občas překoná svižnější lenochody a kompetenci dosvědčuje například řečmi o „závětrných“ elektrárnách. Co na tom že elektrárny jsou závěrné? Beztak se v tom občanstvo nevyzná a demokraticky zvolený politik má právo jim vše vysvětlit po svém.

Pro obrovskou spoustu voličů je současná vláda kvalitativním posunem oproti té minulé. Jenže kultivovaná rétorika premiérova k řešení problémů nestačí. Občanům vláda vzkazuje, že víc udělat nemůže a že se mají uskromnit. To stále leckdo pochopí a dokud to jde, uskromní se. Ale těm kteří se takovému způsobu komunikace nepodvolí vláda rovnou vzkazuje, že nejsou demokraté.

Jen pomocí ideologických pouček se vládnout nedá, zvláště spojí-li to vláda s pomalostí a rezervovaností. V době, kdy se občané právem bojí, jak přežijí zimu vypadá tenhle typ „rozvážnosti“ hodně arogantně.