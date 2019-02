ZVĚŘINA: Sametový Zeman. Tak elegantně prezident už dlouho neprovokoval

PRAHA Ve středu pozval prezident Zeman prozatímního venezuelského prezidenta Juana Guaidóa na návštěvu a přirovnal současné nepokoje ve Venezuele k sametové revoluci. O české moskviče a spiklenecké teoretiky se vzápětí pokouší mrtvice.

Komunisté už začali hrát svou oblíbenou píseň o americkém imperialismu. A dokonce progresivní levice se dojemně shoduje s Vojtěchem Filipem a spol., Moskvou, Pekingem a Ankarou na tom, že soudruh Maduro má nerušeně vládnout. A to v zemi, která vykazovala v prosinci meziroční inflaci v hodnotě 1 700 000 procent, ze které utíkají statisíce obyvatel do sousedních států a které se spíš dřív než později nevyhne hladomor a epidemie. Ano, pěkně se to z nasycené Evropy teoretizuje o výhodách režimu zavedeného Hugem Chávezem.



Ovšem ani pražská prozápadní liberální smetánka není šťastná, ocitá se na stejné lodi se Zemanem a Trumpem, což je podobně bolestné jako připustit, že značková bio-eko potravina může být úplně stejně (ne)zdravá jako výrobek potravinářské velkovýroby.

Z akcí, jako byla ta středeční, by si měl prezident Zeman udělat vzorový postup, naštval spoustu spolubližních, možná si šplhnul i u americké administrativy a zároveň mu vlastně nelze nic vyčítat. Tedy pokud českému prezidentovi nechcete spílat za to, že koná v souladu s politikou českého ministerstva zahraničí. Tohle ojedinělé gesto nemůže z Miloše Zemana udělat konsenzuálního a široce respektovaného prezidenta, nicméně je mnohem méně škodlivé než sprosťačení v rozhlase či propagace kouření.