ZVĚŘINA: Samorozvolňování. Duben ukáže, zda už vláda umí pracovat s lidmi

Praha Nelze nikomu vyčítat, že v jarním slunečném počasí vyrazil ven. Problém ale nastává, když se na malých prostorech shlukují desítky, leckdy i stovky lidí. Není to zdaleka problém jen pražské náplavky.

Po měsíci jakéhosi lockdownu začala nepříliš výrazně klesat celková zátěž nemocnic. Jenže třeba ve Zlínském kraji nápor na špitály zatím nepolevuje. Celkově nejsme v situaci, kdy bychom mohli čekat, že by počet nově diagnostikovaných nákaz mohl klesnout pod čtyři tisíce denně a všichni zároveň počítají od poloviny dubna s rozvolněním.



Co s tím? Rozhodnout musí vláda, příště už nemůže počítat se stavem nouze, ani s tím, že by obyvatelé chtěli zůstávat zavření doma. To by nevadilo, kdyby tempo očkování rostlo podle plánu, ale když už na začátku měsíce víme, že nám přijde o statisíce vakcín méně, než výrobci republice slibovali, je třeba napřít síly jinam.

Například k testování ve firmách - rozhodně by pomohlo, kdyby se testovalo dvakrát týdně a kdybychom mohli masivně nasadit PCR testy, které jsou citlivější. Podle odborníků by to významně zefektivnilo záchyt nemoci a též by to tyto testy podstatně zlevnilo (v zahraničí je jejich cena kolem pěti set korun).



Některá opatření jsou i přes svou účinnost neprodloužitelná. Uzávěra okresů dle epidemiologů funguje, avšak alergie obyvatel i opozice na ni je nezvladatelná. Lze určitě přitvrdit vůči nálevnám, které otevírají všem zákazům navzdory, pro jejich majitele by měly být pokuty hodně bolestivé, jinak nemají význam.



Uvědomme si, že po svátcích budeme rozvolňovat na úrovni šíření epidemie, na které jiné státy vyhlašují lockdown. Nechceme-li si pěstovat postavení státu nejhůře odolávajícího pandemii, musíme se viru bránit, ať již daleko intenzivnějším testováním a trasováním, či disciplínou každého z nás.



Teplé počasí viru sice nesvědčí, ale jak nás už několikrát nákladně poučil, opatrnosti není nikdy dost.