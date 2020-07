ZVĚŘINA: Sekta bezchybných. Topka na staré cestě k novým úspěchům

Předvolební sezona začala. Některé strany vedou kampaň, jiné představují předvolební kandidátky a další vynášejí trumf v podobě nepřítomných otců zakladatelů. Ano, TOP 09 půjde do voleb poprvé bez pánů Kalouska a Schwarzenberga. Ten první si dá přestávku jen do října 2021, druhý odešel do politického důchodu.

Tato poměrně radikální proměna se musí projevit v politice strany. Kníže, jak je zvykem mluvit o Karlu Schwarzenbergovi, byl stranickým maskotem a dominantou předvolebních billboardů od roku 2013, a to bez výjimky a bez ohledu na to, zda se volilo do parlamentu, či do komunálu. Patřil k předvolební topce stejně samozřejmě jako vousatý Santa Claus v červeném kožíšku k vánoční reklamě Coca-Coly. Roli Miroslava Kalouska nelze přecenit, tento zoon politicon řešil otázky programové stejně jako finanční či marketingové.

Čekali bychom tedy, že strana vyrazí do voleb s novým elánem a změní svou doposud ne moc účinnou rétoriku. Ovšem rozhovor, který poskytla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová deníku Aktuálně.cz, nás vyvádí z omylu.

Paní předsedkyně je podobnější Andreji Babišovi víc než kdokoli z jeho politických konkurentů. Zná totiž jen dvě rétorické polohy: dštění síry a odsudků směrem k Babišovi a ukřivděné fňukání. Ano, premiér to dělá podobně a je u toho směšný a trapný, nicméně paní Pekarová na tom není o mnoho lépe. Vzkazuje voličům, že nemají zájem o pravdu, ale jen o fake news, a neúspěch vlastní strany svádí na Babišova média a slabost těch veřejnoprávních.

O špatné pověsti Kalouskově je schopna říci pouze to, že je výraznou osobností, do jejíž diskreditace byly investovány „nemalé prostředky“. Na otázky, zda vedení TOP 09 neudělalo někde nějaké chyby, srdnatě vece: „Netřeba se pořád nihilisticky pitvat v minulosti.“

Shrnuto, děláme to dobře, změnit nic nechceme a všichni, kromě našich voličů, jsou zmanipulovaní milovníci fake news. Tohle na volební triumf nevypadá.