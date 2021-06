ZVĚŘINA: Soud nad Klausem. Zmanipulování minulosti je nejsnazší způsob dehonestace

Přiznáváte se, že jste byl členem protistátního spikleneckého centra? Takto formulovanou otázku exprezident Klaus sice nikdy v rozhlase nedostal, avšak těžko se mu divit, že odešel poté, co redaktor trval na smyšleném příběhu o tom, jak „Klaus poslal tajně miliardy Sovětům“.

To, že konkurenční vydavatelství vyrobilo ukázkovou fake news, která podporuje spiklenecké teorie a la Aeronet, není náš problém. Stejně jako není náš problém, že ještě v lednu psal Václav Klaus ministru zdravotnictví Blatnému, že žádné dezinformace a fake news neexistují. Můžeme jen konstatovat, že VK dostal solidní dávku své vlastní medicíny.

Problém nastává v okamžiku, kdy se dekontextualizované a prefabrikované vidění historie stává normou a přijímá je veřejnoprávní médium.

Představme si situaci Václava Klause: 10. prosince se stává ministrem ve „vládě národního porozumění“ Mariána Čalfy a nastupuje na ministerstvo obsazené kompletně komunistickými kádry a samozřejmě má omezený mandát, protože všem jde hlavně o to, aby se komunisté nechtěli násilně vrátit k moci, což znamená především nedat jim k ničemu záminku.

Konstrukce, že Václav Klaus je ruský agent z prognostického ústavu a jedná v koordinaci s Milošem Zemanem podle nějakého tajemného scénáře z Moskvy, mu připisuje schopnosti, které nemá ani kříženec Jamese Bonda s Maxem Stierlitzem.

Jádro problému tkví v tom, že autoři konstrukce nevědí, že zpochybňovat rozhodnutí předchozí vlády si na konci roku 1989 nikdo nemohl dovolit, navíc měli mnozí strach, protože tehdy nikdo nemohl vědět, že se SSSR rozpadne a navíc tak rychle. Nezapomínejme též, že v Milovicích byla sovětská posádka a v Moskvě mohl někdo zvednout telefon… Zkrátka revoluce ještě zdaleka nezvítězila.

Ekonomický rozměr problému je též zajímavý, Československá socialistická republika půjčovala peníze Sovětskému svazu na to, aby mohl nakoupit výrobky našeho strojírenství. Měl tehdy Klaus mandát k rychlé likvidaci našeho vývozu do SSSR? Ani náhodou. Věděl někdo, že se nám peníze nevrátí? Nikdo. Kde je tedy zlý úmysl nebo dokonce zločin?

Když připustíme, že Václav Klaus „poslal peníze“, učinil to asi tak tajně, jako se před pár dny „tajně“ oženil britský premiér Boris Johnson, některé titulky to tvrdily, ale pravda to není.

Otázka je, zda připustíme, aby zpětně prefabrikovaná historie sloužila politické objednávce, v tomto případě nenávisti vůči Klausovi, Zemanovi a Rusku. Stane-li se to normou, asi se nevyhneme soudu nad Václavem Havlem, ten bude prohlášen za škůdce, protože vyjednal nenásilné odevzdání moci komunistického režimu. Vždyť si to nynější revolucionáři vysnili úplně jinak!