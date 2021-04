ZVĚŘINA: Spolu a medvěd. Trojkoalice shazuje vládu, nemá na to ale hlasy a neví, co bude dál

Koalice Spolu (KDU, ODS, TOP 09) chce vyslovit vládě nedůvěru. Zatím nemá dostatek hlasů, ale tvrdí, že cokoli, co může přijít, nebude horší než Babišova vláda. Až vysloví vládě nedůvěru, přidá se ke koalici Pirátů a Starostů, s níž hodlá následně rozpustit sněmovnu. Ani společně na to tyto dvě koalice nemají dostatek hlasů.

Avšak Spolu věří, že politickou situaci změní jejich počínání natolik, že sněmovní kolegové, doposud podporující vládu a jimiž tolik pohrdají, v jistém okamžiku pochopí a podpoří rozpuštění sněmovny. Toto uvažování nelze nazvat jinak než progresivní.



Na tiskové konferenci se představitelé koalice cítili jako hrdinové, pan předseda Jurečka zmínil Chartu 77 a odboj proti nacistům, paní Pekarová mluvila o odvaze. Nemáme asi ty nejdetailnější informace o dění mezi poslanci, ale nevypadá to, že by chtěl opozičníky někdo zatýkat či posílat do koncentráků a na popraviště, nicméně oni to tak prožívají.

Co bylo však pro všechny tři představitele koalice tabu, je konkrétní plán. Nikdo neřekl, jak zareagují, když se povede vládu shodit, ale sněmovnu nerozpustí, nikdo neřekl, jak by odpověděli například na nečinnost prezidenta Zemana, který by nechtěl vypsat termín předčasných voleb. Nikdo občanům nevysvětlil, jaké výhody bude dosaženo tím, že například Babišova vláda dovládne v demisi až do řádných voleb.

O tématech, která jsou pro tuhle koalici nepříjemná, se nemluví, problémy se nesmí ani pojmenovat, je to takový medvěd (ten, kterého nesmíme ani jmenovat). Jakékoli pochyby paní Pekarová s pány Jurečkou a Fialou vždy zaplašili řečmi o morálce. Vše, co děláme, činíme z vyššího principu mravního, a tedy se neptejte na následky.

Trochu to připomíná myšlení středověkých misionářů, kteří ve jménu Krista masakrovali pohany, nebo myšlení komunistů v minulém století, kteří též věděli, že „zákonitý dějinný vývoj“ je na jejich straně a tedy vše, co činí, činí dobře. To jsou ale jen de facto estetické výhrady, politika tu není pro politiky, ale pro voliče. Jak volič ocení, když tahle politická parta shodí vládu čtyři nebo tři měsíce před volbami? Přinese to téhle koalici první místo? Těžko.

Naši „trojkonzervativci“ by rádi řídili zemi a nesli odpovědnost. Pro začátek úplně postačí, když ponesou odpovědnost za svůj volební výsledek. Jak v řádných, tak v předčasných volbách.