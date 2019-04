ZVĚŘINA: Spravedlnost Hradu. Marie Benešová je další Zemanovou ministryní

PRAHA Ve středu policie předala spis kauzy Čapí hnízdo státnímu zástupci. Ve čtvrtek rezignoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a současně bylo oznámeno, že na jeho místo nastoupí favoritka Miloše Zemana Marie Benešová. Jestli tohle není šíleně načasovaná ministerská výměna, pak už jí nemůže být vůbec nic.

Andrej Babiš bude složitě vyvracet opoziční podezření, že spolu ty dvě události souvisejí. Tím spíš, že se ozvala Soudcovská unie s žádostí o vysvětlení toho, že má ministra nahradit prezidentova poradkyně. Spekulace o chystaném odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana sama budoucí ministryně označila za chiméru. A kauzu Čapí hnízdo nemůže ministryně spravedlnosti ovlivnit zákonnou cestou vůbec.



Proč tolik povyku kolem bývalé nejvyšší státní zástupkyně i ministryně spravedlnosti? Proto, že paní Benešová nepřijíždí jako zachránkyně na bílém koni, ale vrací se jako osoba s jistou justiční historií. V té je nejen zápas o tzv. justiční mafii se skupinou vysokých justičních úředníků, neblaze se angažujících v kauze Jiřího Čunka, ale též účast v nelegitimní vládě Jiřího Rusnoka, vzniklé po pádu Nečasovy vlády a kterou prezident Zeman jmenoval sněmovně navzdory. Pak je tu obchodně-přátelský vztah paní Benešové s neblaze proslulým křídlem ČSSD v Ústeckém kraji, jenž nejlépe reprezentuje bývalá hejtmanka Jana Vaňhová a její zastřelený partner Roman Houska. Ostražitost je v případě paní Benešové namístě.

Zároveň není důvod propadat hysterii. Když je schopna střízlivě hodnotit Marii Benešovou i opoziční politička a právnička Hana Marvanová, měli by se o to pokusit i ostatní. Sama Benešová slibuje připravit zákon o státním zastupitelství a čeká ji též jmenování několika významných soudních funkcionářů (například jmenuje předsedy vrchních soudů v Olomouci a Praze).

To vše by dělal a měl dělat kterýkoli ministr spravedlnosti. Jan Kněžínek sice ve vládě seděl za ANO, ale byl to politicky nečitelný úředník. Z tohoto pohledu se ministerstvo vrací k normálu – bude řízeno političkou. Jiná věc je, že tato politička reprezentuje koaliční stranu, která sice není ve sněmovně, ale o vládě rozhoduje, tedy Hrad Miloše Zemana. Věřme v pevnost ústavního pořádku a institucí státu a počkejme až na to, co Marie Benešová učiní. Teprve pak proti ní bude mít smysl případně protestovat.