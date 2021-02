ZVĚŘINA: Stádo rozumných. Epidemie zpochybňuje naši racionalitu

Praha Už neklesáme, naopak, predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky nám slibuje 279 tisíc nově nakažených jen za únor. To samozřejmě implikuje otázku, co s tím máme dělat.

Na jedné straně stojí příznivci zpřísňování po vzoru sousedních států, tedy například omezování pohybu na okolí bydliště, či uzavírání jednotlivých regionů. Opačný tábor vnímá epidemické riziko jako daleko menší a navrhuje rozvolňovat.

Zde může být ilustrativním příkladem prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který jedním dechem říká, že home office je placená dovolená a že by v březnu vážně rozvolňoval. Nechme stranou fakt, že si pan Dlouhý nedovede představit rodinu, která nemá byt o tolika místnostech, kolik má členů, natož dostatečný počet počítačů (ale to jsou pouhé technikálie). Natož aby si představil ženy, které zvládají svůj pracovní úvazek, výuku dětí a zároveň mají domácí „šichtu“.

Soustřeďme se na představu, že máme rozvolnit a počítat s nějakým dočasným navýšením lůžek. Postele i ventilátory je možno zakoupit, problémem je nedostatek zdravotníků. Personál na specializovaných odděleních má náročnou kvalifikaci a nelze je nahradit agenturními pracovníky z Ukrajiny, které „rychle zaškolíme“, takhle jednoduše si to nepředstavují snad ani v Hospodářské komoře. Například okres Cheb se momentálně potýká s absolutně nejvyššími přírůstky nakažených a nemocní jsou odtud převáženi do jiných krajů, pomáhá armáda i personál lázní. Snesly by tyhle nemocnice vyšší zátěž?

Na druhé straně má smysl přitvrzovat, když části populace je už všechno jedno? Lze si lehce představit, že i kdyby vláda rozdávala respirátory zdarma, část obyvatel je stejně nosit nebude a další by je s chutí demonstrativně pálili.

Myslím, že nastává čas obrátit se nikoli na epidemiology či psychology, ale na evoluční biology, protože i stáda daleko primitivnějších živočichů se chovají v nebezpečí racionálněji než houfy našich spolubližních.