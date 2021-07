ZVĚŘINA: Šťastná kasárna. Plukovník Šlachta představil ‚zavírací‘ program

Čerstvý předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta včera představil program. Nebylo žádné překvapení, že skupina bývalých policistů si dovede představit republiku výhradně jako kasárnu, či chcete-li jako polovojenský tábor, kde je nejdůležitější kontrolovat a trestat.

Jako všechna tuzemská populistická uskupení, počínaje Věcmi veřejnými a konče okamurovci i šlachtovci, slibují třeba vymáhání škody na politicích či na úřednících. Ale proč nezačít u pana Šlachty? Ať plukovník ukáže, nakolik svůj vlastní program bere vážně. On a jeho kolegové by se měli složit přinejmenším na odškodné, které stát vyplatil těm, které pan Šlachta s přáteli nezákonně zadržovali.

Samozřejmě by jim mohli přispět i státní zástupci a soudci, avšak to je jen taková fantazie. Plukovnické junty, pardon, plukovnická hnutí se neomlouvají a nedělají chyby, jen by ráda přeplnila vězení pro blaho lidu. Zrychlení soudního procesu a omezení advokátů je též programovou prioritou hnutí. Stejně jako boj proti migrantům, zahraničním pracovníkům a no-go zónám, které u nás nejsou. Pro dokonalý dojem scházejí jen stanné soudy s rozsudky vykonávanými bezprostředně po verdiktu.



Program Přísahy nabízí tradiční mýty politických neumětelů, například: sloučením dvou zdravotních pojišťoven ušetříme. Neušetříme. Má-li pojišťovna stanovené procento z vybraných peněz, které smí použít na svůj provoz, neušetříme ani korunu. Tohle by snad mohl pochopit i bývalý policista.

Program je plný podobných nesmyslů, ale v lecčems je užitečný, například čtenáře informuje o tom, že pan Šlachta a jeho kamarádi nechodí do muzeí a galerií, protože by neslibovali do těch státních jeden den v roce vstup zdarma. I veliký ignorant ví, že těch dnů je v mnoha státních institucí už nyní do roka víc, a dokonce existují některá muzea s celoročním vstupem zdarma. Ale stejně je fajn, že to pan Šlachta navrhl, tohle je totiž jediný programový bod z oblasti kultury. Holt i v kasárnách musí být nástěnka.