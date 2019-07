ZVĚŘINA: Svoboda otrávit. Producenti alkoholu a reklamy se brání omezením

PRAHA O restrikci reklamy na alkohol se mluví nejméně rok. Zatím není jisté, do jaké míry bude omezena, zda až na úroveň reklamy na cigarety (to znamená omezení na místa, kde se prodává a konzumuje), či bude zakázána i nějaká specifická propagace, třeba reklama příběh. Proti samotnému omezování reklamy se zatím vymezili jen výrobci, a to jak alkoholu, tak reklamy.

Výrobci reklamy se hájí tím, že nadměrná konzumace je celospolečenský problém a reklama za to primárně nemůže. Na to lze jednoduše odvětit, že pokud za to reklama nemůže, pak je zbytečná, protože v lidech nevyvolává chuť konzumovat. Její zánik tak nebude nikoho bolet. Výrobci alkoholu na věc pohlížejí podobně selektivně – reklama prý ovlivňuje výběr značky, a nikoli množství zkonzumovaného alkoholu. Také prý nepřítomnost reklamy bude konzumenty svádět k vyhledávání levnějšího neznačkového alkoholu.



Nyní vážně. Pomineme-li námitky výrobců a propagátorů, kterým jde v zásadě o vlastní zisk a nemusejí se starat o to, jaké má konzumace alkoholu následky, zůstává tu dlouhodobě hrozivá situace. Ročně na následky konzumace alkoholu zemře cca 1500 lidí, z toho kolem dvou stovek zemře bezprostředně na otravu, zbytek na následky cirhózy jater. Vezměme v úvahu též počty mrtvých a těžce raněných na silnicích (kolem 300 ročně) či při sportu, které má na svědomí intoxikace. Poškozenou psychiku těch, kteří s alkoholiky sdílejí domácnost, pak žádná statistika nezachytí.

Omezení reklamy či případně zvýšení spotřební daně na alkohol se jeví jako minimum. Přidat bychom měli v pomoci alkoholikům i v prevenci. A to i my v médiích. Ačkoli je prokázáno mezinárodními studiemi, že neexistuje žádná bezriziková konzumace alkoholu, natož zdraví prospěšná, stále opakujeme návody, jak „pít zdravě“. Zákazem reklamy na alkohol bychom byli v neposlední řadě jako diváci ušetřeni stupidních chlapáckých spotů našich pivovarů.