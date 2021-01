ZVĚŘINA: Uděláme zase vlnu. Data o končícím vrcholu budí rozvolňovače

Šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek potvrzuje, že šíření viru se zpomaluje a že nápor na nemocnice by mohl kulminovat příští týden, když budeme mít štěstí. I webové titulky nás ujišťují o tom, že PES již tři dny po sobě ukazuje na nižší stupeň pohotovosti. Počítám, že se zachováme podle tohoto mediálního narativu a o víkendu budou hory opět přecpané auty i „lufťáky“.

Všichni rádi zapomenou na to, že od prvního ledna neklesl denní počet mrtvých pod 139 a že nemocniční personál, lékaři počínaje, sestrami, laborantkami a zřízenci konče, si bude moci oddechnout až za několik týdnů, když tedy vše půjde dobře. Nemocnice se nevyprázdní přes noc a covid nezmizí, naopak s návratem do normálu se ke zdravotníkům přihrnou všichni ti, kdo „nekonzumovali“ odkladnou péči.



Netuším, jak zdravotníci, ale já hledím ke každému tuzemskému rozvolňování s obavou. Sousední Německo již vyhlásilo, že do Velikonoc s rozvolněním nepočítá, naopak leckteré tamní regiony přitvrzují. U nás se uvažuje o tom, jak otevřít hospody zrovna v okamžiku, kdy dorazily první studie dokazující, že restaurace patří mezi nejrizikovější místa šíření nákazy.

Ale to my nechceme slyšet, potřebujeme slyšet, že naší chuti vrátit se do předcovidových kolejí má být promptně vyhověno. Je to prý naše svoboda. A co svoboda zdravotníků sloužících v dvanáctihodinových směnách na přeplněných odděleních, vystavujících se riziku nákazy? Ta nehraje roli. Hlasitější, drzejší a sobečtější vítězí.

Nalejme si čistého vína. Ani do Velikonoc, letos je Boží hod velikonoční 4. dubna, nebudeme mít proočkované všechny seniory nad 65 let, patrně jen ty nejrizikovější. Velikonoce by tedy neměly být termínem, na který bychom se měli upínat, mluvíme-li o rozvolňování. Podle odborníků je lednová vlna covidu, téměř stejně mocná jako ta z počátku listopadu, výsledkem předvánočního rozvolňování. Je jen na nás, zda si připravíme ještě nějakou jarní.

Pokud ano, pak ale neviňme vládu, opozici ani EU. Jsme v tom všichni stejně a všichni víme, jak bychom se měli chovat a že virus si nevybírá podle našich preferencí.