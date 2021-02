ZVĚŘINA: Ústavní účelovka. Soud rozhodl po třech letech váhání

Tak spravedlnost opět zvítězila, ani o tom nevěděla. Dvacet let píší tyto noviny o tom, že volební zákon je k malým stranám nespravedlivý a koalice téměř znemožňuje. Teď to má být napraveno. V každém případě bude klíčovou otázkou jak. Zda parlament v časové tísni dokáže vytvořit funkční zákon, který notabene opět Ústavní soud neshodí.

Volební zákon byl „účelovkou“ opoziční smlouvy a měl za cíl posílit většinové prvky a přilepšit velkým stranám. Toto již bylo předmětem několikerého přezkumu Ústavním soudem (včetně otázky velikosti volebních krajů a D’Hondtova přepočtu).

Když aktuálně soud v čele s Pavlem Rychetským a soudcem zpravodajem Janem Filipem zrušil zákon, na jehož konstrukci se jmenovaní aktivně podíleli, je to možná z hlediska spravedlnosti dobře a zpovědníci obou jmenovaných z toho mohou mít radost. Nicméně pro ty, kteří nebudou studovat víc než šedesát stran nálezu, z toho vyplývá poměrně jasný závěr. Ústavní soud bez problémů popře své předchozí výroky, bude-li cítit politickou (společenskou) objednávku. Apolitičnost soudců popírá též „návod“ pro parlament, jak má problém řešit, obsažený v nálezu.



Jak konstatují čtyři soudci ve svém disentním stanovisku, nález se vůbec nevypořádal s předchozími verdikty k daným otázkám. My jen dodáme, že argument poukazující k plynutí času a zkušenostem s fungováním stávajícího volebního zákona jako legitimním důvodem pro jeho změnu zavání výmluvou na sto honů.

Jak konstatoval k témuž volebnímu zákonu v dubnu 2009 soudce Ústavního soudu Jan Musil: „Ústavnost volebního zákona není funkcí spokojenosti kandidujících stran se svým výsledkem.“ Někdy může být i opak pravdou, tedy minimálně v jedné brněnské budově.

Je nepochybně dobře, že se malým stranám poměry narovnají, nicméně zda je to dobrá služba pro demokracii, se teprve uvidí. Sledujeme s nevolí, co s úřadem prezidenta udělala tolik žádaná přímá volba. Většina elit v ní přitom viděla všelék a jen jednotlivci před ní varovali. Dnes jsme konfrontováni se svévolí přímo voleného prezidenta a perspektiva není nejlepší. Nezamýšlené důsledky patří k zákonodárství. Jen jestli je cestou z krize účelovost, a to i v případě, že existuje poměrně mohutná shoda v elitách o tom, kdo „by měl“ vyhrát volby. I zde platí, že cesta je víc než cíl.