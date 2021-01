ZVĚŘINA: Válka o vakcínu. Zaplať a čekej, vzkazují výrobci Evropě

Vakcinačnímu nacionalismu jsme unikli tím, že se očkovací látky nakupovaly centrálně přes EU, ale nedopadli jsme zrovna dobře. Pfizer, který slíbil dodat jistý počet balení, jednoduše snížil dávky s tím, že si stejně z jedné lahvičky vytahujeme šest, a nikoli pět dávek, a tedy nemáme nárok. Tak trochu se nám vysmívají s tím, že máme špatně uzavřenou smlouvu.

Švédsko v reakci na tuhle drsnou byznysovou taktiku přestalo firmě platit, nelíbí se mu, že si firma začala účtovat šest dávek z jedné lahvičky. To AstraZeneca se Evropě vysmívá bezostyšně, zatímco Pfizer snížil dodávku o dvacet procent, britsko-švédská firma snížila dodávku rovnou o 60 procent, a to proto, aby ji, jak říká Evropská komise, mohla prodat dráž jinde. A ještě nám její šéf vzkázal, že Evropa si objednala pozdě, proto nemá nárok.

Zdá se, že „bouchání do stolu“ v Bruselu může znamenat jen další ztrapnění. Farmaceutický průmysl není nedělní škola a jestli má Evropa (tedy my) špatné smlouvy, už s tím nikdo nehne. Je však třeba říci, že zpackané smlouvy v žádném případě nejsou důsledkem jednotného nákupu EU. „Jenom“ to někdo pekelně zvrtal.

V téhle chvíli je asi namístě obrátit své úvahy k izraelské či chcete-li britské cestě a začít zvažovat, zda nevyjednávat okamžitě například s výrobcem ruské vakcíny. Ten požádal o registraci v Evropě, ale dokud nebude očkovací látka schválena lékovým úřadem, EK se do nákupu nepohrne. Je to sice vakcinační nacionalismus, ale otázka stojí ještě jinak.

Máme čekat v koutku s myšlenkou, že nakonec se na nás stejně dostane, a jen počítat další mrtvé a týdny a měsíce v lockdownu, ekonomické a psychické ztráty, anebo to risknout, zaplatit, třeba daleko víc než EU, ale koupit si životy a čas? To není nelegitimní otázka.

Exministr Roman Prymula tuhle cestu doporučuje, na druhé straně pan exministr jako muž Hradu svého času propagoval též „čínskou medicínu“, a to v přímém střetu s většinou kolegů. Není tedy nepochybným majákem. Rozhodování v téhle otázce je nanejvýš politické.