ZVĚŘINA: Virus nemá viníka. Senát odmítl stavět nájemníky proti majitelům

Horní komora jako pojistka a bašta opozice zafungoval nejen v tom, že poopravil vládní návrh zákona o odkladu placení nájemného. Senátní debata byla věcná, tedy až na výzvu senátora Jana Horníka, který v rámci rozpravy vyzval ministryni Kláru Dostálovou, aby se k zákonu postavila „jako chlap“.

Kdybychom se měli držet rétoriky pana senátora, zachoval se jako horník, doufejme, že jej za tento verbální exces nebude lynčovat nějaká genderová úderka.

Senátorům na zákonu vadilo totéž, co většině těch, kteří jej napadali již ve sněmovně i poté, co jej tato komora schválila, a sice, že tíži nezaplaceného nájemného stát přesunul z nájemníka (který za svou neschopnost zaplatit nenese žádnou vinu) na majitele nemovitosti, který nájemníkovu platební neschopnost též nezavinil, a neexistuje důvod, proč by na něj toto břemeno mělo být uvaleno. Senát vrátil zákon sněmovně s tím, že za nájemné by měla majitelům domů a bytů ručit z osmdesáti procent vláda. Je to rozhodně férovější než verze, kterou prosadil kabinet.

Některé výhrady zazněly od senátorů různých klubů opakovaně, a sice že vláda se se Senátem nebaví, respektive servíruje mu zákony ke schválení, aniž by komunikovala své dlouhodobé záměry. Je to chyba, protože s horní komorou vládní většina nemůže zacházet jako se sněmovnou, ve které je schopna sestavit dokonce několik hlasovacích majorit, nejen tu na vládním půdorysu. Řečeno jasněji, na námitky Senátu by měla vláda reagovat, a ne využívat vyhlášení stavu nouze k tomu, aby se do světa vypouštěly legislativní zmetky.

Vláda v pátek samozřejmě může Senát přehlasovat a veškeré jeho návrhy likvidovat, ale je to špatné, protože je to arogantní a postavené na mylném předpokladu, že jedině vládnoucí koalice ví nejlépe, co země potřebuje. Čím bude hrozba koronaviru slabší, tím víc vyniknou legislativní improvizace jako špatná a ničím nevynucená řešení. Tím, že sněmovna může Senát přehlasovat, jeho námitky neznicotní.