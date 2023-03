Chtějí, jen nevědí jak. Vláda věří svým slibům bez ohledu na proveditelnost

Například ministr Jurečka, který není schopen uřídit ani to, aby dávky lidem chodily bez zpoždění několika měsíců, tvrdí, že v řádu týdnů představí kabinet důchodovou reformu. Tu reformu, s níž se v uplynulých třiceti letech žádná politická garnitura nevypořádala.

Odvaha, či bájná lhavost? Nic z toho, mentálně zůstali pánové ze Strakovky v opozici, věří svým slibům bez ohledu na proveditelnost. A když se dostanou do úzkých, slib odvolají nebo vyhlásí legislativní nouzi a převálcují opozici. Vláda zjevně nemá připraveno po osmi letech trávených v opozici vůbec nic, žádná konkrétní opatření, a to ani v oblastech, kterými se dlouhodobě musela zabývat.

Je to, jako byste usilovali o titul doktora medicíny, ale chtěli byste, aby vám byl udělen za rozsáhlou veršovanou epopej o chirurgických technikách.

Vláda umí se zaujetím vyprávět o tom, co by ráda udělala, ale u hezkých slov to žel končí.