Názor

Za první rok vládnutí seškrtal Fialův kabinet 800 úřednických míst. Je to sice málo ve srovnání se slibem deseti tisíc byrokratů na dlažbě, jak plánovali, ale vládu bychom za to neměli kritizovat. Bezmyšlenkovité vyhození tisíců lidí by totiž znamenalo katastrofu a ničemu by neprospělo.