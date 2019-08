ZVĚŘINA: Vylučováním vpřed. ČSSD raději střílí po Foldynovi, Staňka šetří

ČSSD usilovně pracuje na svém sebezničení. Na bývalého ministra kultury Antonína Staňka vyplouvají od jeho odchodu z funkce další ubohé skutky. Nejenže se odvděčil sponzorovi Miloše Zemana a zrušil památkový status Hadích lázní v Teplicích (objekt sponzorovi patří), ale též na poslední chvíli vyhodil předsedu Svazu knihovníků.

Že jsou tahle narychlo podepsaná rozhodnutí poslední den v úřadě výrazem nízkosti a lidské malosti, panu Staňkovi asi doživotně nedojde. Co by snad mohlo dojít některým bystřejším sociálním demokratům (jsou-li tací), je skutečnost, že podobní lidé a jejich chování u voličů vytvářejí obraz ČSSD jako strany záludných křiváků. Žádnou kritiku pana Staňka jsme ale zevnitř strany neslyšeli – asi si netroufnou na prezidentova chráněnce.

Zato sledujeme přestřelku mezi ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a poslancem Jaroslavem Foldynou. Ministr Petříček reagoval na Foldynovy homofobní výroky i aktivity prohlášením: „Všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází.“ Ministryně práce Maláčová se přidala vzkazem, aby Foldyna raději pracoval. Problém je v tom, že poslanec Foldyna, ať je některým občanům jakkoli odporný, byl zvolen za ČSSD, a tedy těmito politickými eskapádami pracuje, rozuměj, chce si udržet voliče, kteří jej v Ústeckém kraji volili. Zatímco pan Petříček byl vytažen pražskými stranickými strukturami jako králík z klobouku a instalován na ministerstvo. Mimochodem, Praha získala v posledních sněmovních volbách 5,57 procenta hlasů, zatímco Ústí nad Labem 6,6 procenta. Není to velký rozdíl, ale také něco ukazuje.

Pozoruhodná je i rétorika, s jakou přítel Petříček zaútočil na spolustraníka. Foldyna se vyloučí a ČSSD si uleví. Opravdu? Bylo by k něčemu dobré, kdyby stranické ústředí vyloučilo všechny homofoby, všechny odpůrce nekontrolované migrace či všechny kritiky EU? Jedině snad pro ten účel, aby někdo mohl prohlásit ČSSD za „čistou“ stranu a pak by si mohutně zamoralizoval. Postoj pana Petříčka ukazuje, jak je i politika tradičních stran netolerantní. A nebo je tahle rigidita tím jediným, co vedení ČSSD zbylo?