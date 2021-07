ZVĚŘINA: Žalobce s vadou

Vláda v pondělí rozhodla, že novým nejvyšším státním zástupcem bude Igor Stříž. Vyhověla tím přání odcházejícího šéfžalobce Pavla Zemana, aby to byl někdo zevnitř soustavy. Proti není ani Unie státních zástupců, která je mnohými považována za strážkyni nezávislosti.

Jediným handicapem pana Stříže je jeho krátké angažmá v roli vojenského prokurátora komunistického Československa (prokurátorem se stal v únoru 1989).



Některým politikům to velmi vadí, například europoslanci Jiřímu Pospíšilovi. Samozřejmě má nejen on možnost politicky se prosadit a v rámci například nové „demokratické“ koalice angažovat někoho nového. Ovšem nezapomínejme, že by se museli na novém šéfžalobci shodnout i s ODS. A můžeme se oprávněně domnívat, že průnik mezi kandidáty například Pirátů a občanských demokratů je prázdná množina.

Takže má-li někdo pocit, že pan Stříž je pouze dočasnou hlavou státních zástupců, měl by svůj radikalismus mírnit. Anebo naopak přitvrdit, aby předvolební antikomunismus ukázal svou pravou povahu.