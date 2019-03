ZVĚŘINA: Změna pro konzervy. Lidovci musí čelit populismu a vlastní setrvačnosti

PRAHA Pavel Bělobrádek, předseda, kterému lidovci vděčí za návrat do sněmovny, se včera loučil též tím, že v projevu připustil, že spojení se Starosty byla chyba. Je sympatické a zároveň zřídka vídané, když politik připustí chybu, takže pan Bělobrádek ukazuje formát a odchází s jistou grácií.

Ovšem strana v téhle chvíli potřebuje hlavně střízlivý pohled a rozmysl. Ten už projevila například tím, že automaticky nenaskakuje do integračních seskupení Starostů a topkařů. Jiří Pospíšil se určitě rád poslouchá, ale přitom zapomíná, že jeho řeči o tom, že na straně TOP 09 jsou hodnoty, znějí nadutě a bezobsažně.

Zatímco nad jeho stranou se zavře voda během pár měsíců po neúspěšných volbách a pár tisíc straníků se rozuteče, nebo se dokonce vrátí k lidovcům, pro KDU-ČSL by i případné vypadnutí ze sněmovny nemuselo znamenat politický konec. Strana má širokou základnu, regionální zázemí a úctyhodnou tradici a tedy leccos vydrží.



Jenže k tomu, aby křesťanští demokraté hráli roli, ve které se cítí tak dobře – tedy onoho „jazýčku na vahách“, musejí do sněmovny postoupit s co nejlepším výsledkem. A rozhodně jim k tomu nebude stačit tezovité opakovaní hesel jako „pravda je na naší straně“ a „my ze svých hodnot neustoupíme“. To není politika, to je pohodlnost. Chtějí-li lidovci uspět, musí voličům kromě své zásadovosti (tu navíc mnohokrát v minulosti chápali hodně utilitárně a dost voličů si to pamatuje) nabízet i něco jiného.



Patrně to bude znamenat, že lidovci se proto, aby uspěli, budou muset vzdát své tradiční stranické rutiny, tedy obsadit získaný úřad co největším počtem spolustraníků. V jejich případě bude nicnedělání tvrdě potrestáno odlivem voličů bez ohledu na pevné názory, například v bioetických otázkách. Lidovci nemohou obejít otázku Babiš. Jednou se s ním zapletli, podruhé do vlády nevstoupili. Ve spojení s rétorikou Antibabiš to nefunguje. Chce to vlastní nápady a iniciativu. Pro konzervatismus, jaký vyznávají lidovci, bude těžké se měnit, ale bez toho vypadnou ze sněmovny.