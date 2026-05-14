O prezidentském šermování soudy. Ať si Pavel užije místo summitu koncert ZZ Top

Petr Kolář
Politický diář   15:00
Nekonečná telenovela o tom, kdo nakonec pojede či nepojede na summit NATO v turecké Ankaře, nabrala na obrátkách. Pojďme si alespoň stručně připomenout předchozí děj.

Prezident Petr Pavel by na začátku července rád jel na akci Severoatlantické aliance coby hlava české delegace. Především ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka ho tam za žádnou cenu nechce. Je to nejspíš kvůli Pavlovu odmítnutí jmenovat Filipa Turka do ministerské funkce a dalšímu „kočkování“ mezi oběma stranami, které z toho vyplynulo.

Premiér Andrej Babiš prezidenta v Ankaře také příliš nechce, ovšem hlavně proto, že Pavel tlačí na zvýšení výdajů na obranu, zatímco Babiš hodlá v Turecku vysvětlovat, že to z ekonomických důvodů tak rychle nepůjde. Přesto šéfovi ANO tak nějak vyhovovalo, že se hlavní kulometná palba odehrává mezi prezidentem a Motoristy a on může tak nějak zůstávat „státnicky“ bokem.

Do minulého pátku se zdálo, že se Babiš může snažit najít nějaký kompromis, aby si příliš nenaštval Macinku a spol., ale zároveň si to úplně nerozházel s Hradem, se kterým válku už kvůli prodlužování legislativního procesu nepotřebuje. Jenže před jeho páteční schůzkou s prezidentem Pavel přešel do protiútoku.

Nejprve den před setkáním s premiérem vyhlásil v rozhovoru pro Deník N, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Před samotným jednáním pak Babiše sepsul kvůli čtvrthodinovému zpoždění, byť premiér z časových důvodů Hrad žádal o posunutí jednání o půl hodiny. Babišovo „tak mi to nevyšlo, no“ se asi bude připomínat ještě dlouho.

Tím nejspíš padla možnost, že by se premiér za cenu ztrát u svých koaličních partnerů v čele s Motoristy jakýmkoli způsobem rval za prezidentovu účast v delegaci.

Může tedy velice snadno dojít k tomu, co pro Deník N prezident Petr Pavel avizoval. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí,“ řekl Pavel.

Upřímně řečeno – v dané věci by si tím nejspíš nijak nepomohl. I kdyby už totiž prezident žalobu k Ústavnímu soudu podal, verdikt by do začátku summitu v Ankaře mohl padnout jen stěží. Zbývá necelých osm týdnů a vzhledem k příkladům z minulosti lze téměř vyloučit, že by soud ve věci rozhodl tak rychle.

Celá věc ale jisté nebezpečí přináší. Mohla by totiž Česko ještě víc přiblížit bodu, kdy už v politickém boji nebude záležet na volebních výsledcích, postojích a hledání kompromisu. Pokud zkrátka jedna strana neuspěje, obrátí se na Ústavní soud a o výsostně politických věcech nechá rozhodovat ten. Což samozřejmě posílí moc a vliv soudu ve státě, de facto to z něj učiní další pilíř politické moci.

Ostatně Pavel chtěl tento instrument využít už při sporech o Turka, kdy si svým sokům o podání kompetenční žaloby vyloženě říkal. V minulosti tu už Ústavní soud třeba pár měsíců před volbami změnil pravidla o koalicích či zrušil prezidentem vyhlášené předčasné volby. Anebo v roce 2000 po podání Václava Havla zrušil novelu volebního zákona, na které se dohodly tehdy vládní ČSSD pod vedením Miloše Zemana s opoziční ODS v čele s Václavem Klausem. Nebýt toho, byl tu dnes více většinový volební systém dávající bonus vítězi voleb.

Tentokrát jde vyloženě o spor politický. Prezident Pavel by tak měl spíš spoléhat na komunikaci se svými politickými soupeři a hledání kompromisu, ne na soudy. Nehledě na to, že ještě nedávno tvrdil, že když do Ankary nepoletí, vydá se 6. července do Pardubic na koncert kapely ZZ Top s tím, že by to „byla pěkná náplast“. Tak nechť si Petr Pavel koncert užije. Bez soudů.

