‚Nech minulost zemřít.‘ Star Wars v nové ukázce boří hranice mezi dobrem a zlem

Osmá epizoda sci-fi ságy Star Wars nazvaná Poslední z Jediů se konečně dočkala své první dlouhé plnohodnotné ukázky. V dramatickém sestřihu ukazuje vyděšeného Luka Skywalkera, možný konec generálky Leii Organy nebo stírání rozdílu mezi temnou a světlou stranou Síly. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 14. prosince.

Ještě než se dostala na internet, měla první plnohodnotná ukázka na film Poslední z Jediů premiéru na zápase amerického fotbalu. Ačkoliv určitě velkolepá, z ukázky to zároveň vypadá, že osmá epizoda bude velmi temná. I tak ale video nabízí spíše otázky než odpovědi.

Podle Riana Johnsona (Looper, Moucha), režiséra osmé epizody, ale ukázka obsahuje několik vyzrazení klíčových událostí. Podle Johnsona by se tak fanoušek, který chce jít do kina s čistou hlavou, měl traileru vyhnout.

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.



But it’s gooooood..... https://t.co/Y29K5yz8i4