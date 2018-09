‚Nechci hrob na vlastním dvorku.‘ Netflix si v nové ukázce Domu z karet kopl do Spaceyho

Frank Underwood (Kevin Spacey) je definitivně mrtev, jak ukazuje nová ukázka šesté série populárního seriálu Dům z karet (House of Cards). „Až pohřbí mě, tak to nebude na mém vlastním dvorku,“ říká mimo jiné Frankova manželka Claire (Robyn Wrightová). Celá ukázka se dá také pochopit jako přímý kopanec neslavnému konci kariéry Kevina Spaceyho a spekulují o tom i fanoušci. Šestá a poslední série bude mít premiéru 2. listopadu.

„Řeknu ti toto Francisi: až pohřbí mě, tak to nebude na mém vlastním dvorku. A až mi budou skládat poklony, tak budou muset čekat v řadě,“ říká Claire Underwoodová chladným hlasem bez emocí náhrobnímu kameni, na kterém je vytesáno Francis J. Underwood, 1959-2017, 46. prezident Spojených států.

Spekulace jsou u konce: smrt, nikoliv emigrace, šílenství či vězení. Krátká ukázka divákům definitivně poodhalila konec Franka Underwooda, ačkoliv stále není jasné jak a proč zemřel. Fanoušci věděli, že oblíbená postava, kterou po pět sérií Domu z karet ztvárnil herec Kevin Spacey, musela zmizet. V loňském říjnu se na účet Kevina Spaceyho postupně začaly vršit nařčení ze sexuálních obviňování. Společnost Netflix, která seriál produkuje, se Spaceym záhy ukončila spolupráci. Šestá a poslední série, ke které krátká ukázka odkazuje, je tak pochopitelně již bez něj.



Právě dvě jednoduché věty, které Claire v ukázce pronese, by ale mohly být poměrně špatně maskovanou narážku na neslavný konec kariéry kdysi velmi obsazovaného herce. Samotný trailer na Youtube má navíc ještě přidaný poměrně jasný popisek: Měl jsi to vědět (You should have known). Kopl si tak Netflix přímo do herce? Někteří fanoušci si to rozhodně myslí.

Kevin Spacey se nyní zcela stáhl z veřejného života. Čelí kvůli obtěžováním ale několika soudním stíháním. Například soud v Los Angeles ale začátkem týdne uvedl, že z důvodu promlčení ruší Spaceyho obvinění ve věci jedné instance sexuálního obtěžování, kterého se měl herec dopustit v roce 1992.

Pravdou ale je, že podle Netflixu byla scénář šesté řady již hotov, když byl Kevin Spacey vyhozen. V knižní předloze seriálu od Michaela Dobbse také Spaceyho postava (v knize jako Francis Urquhart, který to lží a manipulacemi dotáhne až na premiéra britského parlamentu) zahyne.