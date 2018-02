Nechtěli ho ani v ‚emařském altánku‘. Cruz byl mladík bez přátel, který miloval zbraně

PARKLAND/PRAHA Samotář, podivín, outsider. Devatenáctiletý Nikolas Cruz, který je obviněn ze zabití nejméně 17 lidí na střední škole na Floridě, byl problémový student, který měl zálibu ve zbraních. Jeho bývalí spolužáci ho v rozhovorech s novináři popisují jako vyvržence, který neměl prakticky žádné přátele.

Cruz byl ze školy vyloučen z „disciplinárních důvodů“ - podle tamního učitele matematiky byl považován za hrozbu škole a dokonce neměl povolený vstup na kampus, pokud měl na zádech batoh.

Cruz se po střelbě, během které zabil nejméně 17 lidí včetně řady svých bývalých spolužáků, zřejmě pokusil utéct. Zamotal se do davu prchajících lidí, zatčen byl však již o hodinu později. Většina podobných incidentů přitom končí sebevraždou pachatele.

„Znal jsem ho jako agresivního, ale ne násilnického. Byl k lidem neslušný. Měl drsňáckou fasádu. Nikdy se s nikým fyzicky nepopral, ale dostával se do verbálních hádek,“ popsal Cruze pro server The Daily Beast sedmnáctiletý Ocean Parodie. „Sociálně u nás na škole rozhodně nezapadl. Lidé ho viděli jako někoho, kdo byl jiný než normální studenti,“ řekl.

Podle Parodie měla floridská Douglas High místo, kterému studenti říkali „emařský altán“. Tam se prý uskupovali všichni studenti, kteří jsou považovaní za divné a nezapadají. „Ale ani děcka v emařském altánu ho nechtěla. Byl to prostě vyvrženec. Neměl žádné kamarády,“ dodal Parodie.

Cruz si udržoval krátký střih vlasů, měl v oblibě trika s patriotskými motivy a prý také opakovaně vyjadřoval svou nenávist k Islámu. Muslimy podle Parodie popisoval jako teroristy. „Viděl jsem ho v trumpovské čepici,“ dodal Parodie.

Studenti prý identitu útočníka předpověděli

„Upřímně, hodně lidí říkalo, že to bude on,“ řekl jeden ze studentů v rozhovoru pro reportéra serveru WJXT. „Vlastně, hodně lidí žertovalo... říkali, že jednou tu školu vystřílí, ale ukázalo se, víte, že to předpověděli, je to šílené,“ popsal. „Byl ve třetím patře. Zná tu školu, věděl, kde co bude, účastnil se požárních cvičení. Připravil se na to.“

Jillian Davisová si ho pamatuje jako tichého a plachého mladíka, který mluvil hodně o zbraních a o nožích a jehož nikdo nebral vážně. Začal se rýsovat i Cruzův profil na sociálních médiích. Jeho hlavním tématem je přitom právě Cruzova záliba ve zbraních - vyšetřující šerif ho popsal jako „velice, velice znepokojivý“. Cruz na fotkách opakovaně pózuje s noži, střelnými zbraněmi a zakrytým obličejem. Ve škole střílel s poloautomatickou puškou AR-15.

„Jediné, o čem mluvil, byly zbraně, nože a lov,“ řekl Cruzův bývalý spolužák Joshua Charo. „Nemůžu říct, že by mě to šokovalo. Ze zkušeností s ním vypadal přesně jako někdo, kdo by něco takového udělal.“

„Vždycky byl problémový,“ konstatoval student, který Cruze znal a chtěl zůstat anonymní. „Vždycky měl určité problémy. Měl rád střelbu, protože mu to asi dalo vzrušující pocit.

Cruz byl adoptován Lyndou a Rogerem Cruzovými, když byl nemluvně. Jeho adoptivní matka údajně v listopadu zemřela na chřipku. Jeho adoptivní otec zemřel před třinácti lety na infarkt. Cruzovi adoptovali i jeho bratra Zacharyho, který měl také řadu problémů - matka na oba chlapce prý několikrát volala policii, aby je zastrašila.



Cruz byl podle AP násilník i v minulosti

Cruz se podle agentury AP v minulosti choval agresivně ke své bývalé přítelkyni a byl po určitou dobu v péči psychiatrické kliniky. Jeden ze studentů, jehož AP citovala, řekl, že byl Cruz ze školy v Parklandu vyloučen v minulém školním roce po rvačce a přešel na jinou školu ve floridském okresu Broward. Cruz se popral s novým přítelem dívky, s níž předtím chodil a škola ho vyloučila z disciplinárních důvodů.

Úřady v okrese Broward vědí, že byl Cruz po určitou dobu v péči psychiatrické kliniky. Více než rok tam ale už nedocházel.

Dakota Mutchler se s Cruzem znal, dokud byl na škole, ale po vyloučení se s ním nestýkal. „Postupně byl stále větší podivín,“ řekla o něm. Vybavil si, že se Cruz na instagramu zabýval tématem zabíjení zvířat. Prý na dvoře svého domu trénoval střelbu z brokovnice. „Začal docházet za jednou mou známou a vyhrožovat jí, takže jsem to s ním skončil,“ řekl Mutchler.

Vedení školy si není vědomo, že by někdo škole vyhrožoval. „Nic nás nevarovalo, žádné telefonáty nebo hrozby,“ řekl ředitel Robert Runcie.

Cruz přišel ke škole odpoledne s poloautomatem AR-15 a začal nejprve střílet venku krátce před koncem vyučování. Pak vešel dovnitř a prošel chodbami, které dobře znal a střílel po studentech i učitelích. Ve škole zabil 12 lidí, venku tři a mezi nimi byl člověk, který stál na ulici. Další dvě osoby zemřely v nemocnici na následky zranění.