‚Nepronášel jsem zbraně, drogy ani mobily.‘ Vychovatel z KSČM trestu unikl, dohodl se se žalobcem

VŠEHRDY/PRAHA Dílčí výhru KSČM ve sněmovních volbách v obci Všehrdy na Chomutovsku provázela trestní epizoda jednoho z komunistických kandidátů Jaroslava Kohouta. Adept na poslance za Ústecký kraj ve věznici pracoval jako vychovatel, necelé tři týdny po klání o sněmovnu ho začala stíhat inspekce kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Do soudní síně však nakonec nenahlédne, dohodl se žalobcem na zastavení stíhání.

„Po skončení vyšetřování vedeném Generální inspekcí bezpečnostních sborů bylo rozhodnuto státním zástupcem o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného,“ potvrdil informaci serveru Lidovky.cz dozorující žalobce z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Radek Bělor. Inspekce mu spis k případu postoupila v květnu, stíhání zastavil žalobce minulý týden.

Jaroslav Kohout usiloval o poslanecký post na krajské kandidátce KSČM ze čtvrtého místa. Komunisté ve Všehrdech brali vítězství, ze čtyř stovek obyvatel obce, z valné části tvořené vězni zdejší káznice, si KSČM vybralo 33 procent voličů. Sám Kohout si připsal 78 preferenčních hlasů. V celkových číslech mu to ale nestačilo a do sněmovny nepronikl. Zklamání z výsledku následovalo obvinění, které si převzal 2. listopadu.

„Jednání spočívalo ve dvojím pronesení balíčků pro odsouzené do věznice a v jednom případě neoprávněné zjištění údaje o odsouzeném v informačním systému a sdělení tohoto údaje třetí osobě,“ přiblížil serveru Lidovky.cz žalobce Bělor, jak Kohout překročil zákon. Vzhledem k výraznému výsledku KSČM v okrsku se nabízela verze, že vychovatel si svým jednáním chtěl naklonit trestance, aby ho podpořili. Žalobce ale tuto variantu vyloučil.

Balíčky, informace ze systému a 15měsíční lhůta

„Jednání nesouviselo s politickým angažmá obviněného,“ poznamenal. Co přesně balíčky pro vězně obsahovaly, se Generální inspekci bezpečnostních sborů doložit nepodařilo. Jisté je jen to, že byly proneseny mimo povinnou kontrolu. Stalo se tak v průběhu loňského roku. „Mohly to být věci, které v podstatě nejsou závadné. Ale nelze vyloučit, že tam byly nepovolené předměty jako alkohol či mobil,“ podotkl státní zástupce.

Vychovatel s vyznamenáním Kohoutova kauza ostře kontrastuje s tím, že za svou dlouholetou předchozí praxi u policie obdržel dvě vyznamenání – Za věrnost a Za zásluhy o bezpečnost.

Svého času také zastával funkce tajemníka Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, ale na jaře 2016 ho z pozice odvolal kvůli jeho angažmá v krajském vedení KSČM starosta města.

Kohouta inspektoři stíhali kvůli zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněnému přístupu k počítačovému systému, což ho vystavilo hrozbě vězení v délce pěti let. V průběhu vyšetřování se vychovatel inspektorům přiznal. V kombinaci s uvedenou trestní sazbou a dosavadní bezúhonností umožňuje trestní zákoník podmíněné zastavení stíhání, na čemž se Kohout se žalobcem dohodli.

„Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání 15 měsíců, během níž musí vést řádný život,“ podotkl státní zástupce. Bude to znovu on, kdo po uplynutí lhůty rozhodne, zda Kohout naplnil dohodnuté podmínky. „Po celou dobu trestního řízení jsem uvedl vše, jak bylo a jak ve věznici probíhá život. Neudělal jsem nic, za co bych se měl stydět a postaven před soud,“ reagoval pro Lidovky.cz na aktuální vývoj své kauzy Kohout.

‚Nikdy jsem nevzal korunu úplatku‘

Navzdory přiznání odmítá interpretaci, že by do věznice něco pašoval. Podle jeho slov navíc v balíčcích nebyly věci ohrožující řádný výkon trestu vězňů. „Nikdy jsem nevzal korunu úplatku, nikdy jsem do věznice nedonášel zbraně, drogy, mobilní telefony,“ zdůraznil. Postup Generální inspekce bezpečnostních sborů na začátku trestního řízení má za nezákonný, v této souvislosti tak podle svých slov chystá žalobu na stát.

Předseda KSČM na Chomutovsku Jaroslav Komínek.

Kohout od svého obvinění nesměl vkročit do věznice, zákaz vzešel přímo od ředitele káznice. Vychovatel byl na takzvané překážce. Zda ho podmíněné zastavení stíhání vrátí do práce, není v tuto chvíli jasné. Vedení věznice nemá o rozhodnutí žalobce oficiální informaci. „Z tohoto důvodu se k otázkám nebudeme vyjadřovat, odpovědi by byly spekulativní,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí věznice Blanka Vetešníková.

Kohoutovy stranické nadřízené případ zajímal jen do té míry, dokud žila spekulace, že by snad mohl ovlivňovat volby. Jinak je kauza nechala chladnými. „To, co se začalo propírat, tedy možnost ovlivňování voleb, se nepotvrdilo. Dál jsem to s ním neřešil. A pokud nebyl nikdo odsouzen, tak mě to nezajímá,“ reagoval pro Lidovky.cz předseda KSČM na Chomutovsku Jaroslav Komínek.