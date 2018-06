Nehoda pěti osobních aut u Říčan zablokovala dálnici D1

Říčany (u Prahy) Dálnici D1 u Říčan nedaleko Prahy zablokovala v úterý nehoda pěti osobních aut. Směr na Prahu je neprůjezdný a tvoří se kolony. Řidiči by měli ve směru od Brna sjíždět na Všechromy a úseku se vyhnout, řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Nehoda se stala před 12:45 na 12. kilometru na výjezdu od Říčan. Neprůjezdná je podle Chalupy celá dálnice ve směru na Prahu. „Mělo by to být bez zranění, možná jen jeden z řidičů měl nějaké pohmožděniny, ale nebylo to nic vážného,“ dodal mluvčí.

Podle informací dostupných na webu policie je předpokládaný čas zprůjezdnění místa ve 14:50. Odbočovací pruh na Říčany a sjezd na Pražský okruh stojí.