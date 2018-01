Při nehodě vlaku v JAR zemřelo nejméně 18 lidí. Dalších 260 je zraněných

JOHANNESBURG Nejméně 18 lidí zemřelo a až 260 dalších utrpělo zranění při čtvrteční železniční nehodě v centrální části Jihoafrické republiky. Osobní vlak se zde srazil s nákladním autem a pak začal hořet, napsala agentura AP.

Jihoafrický server Times LIVE s odvoláním na mluvčího resortu zdravotnictví provincie Svobodný stát uvádí, že potvrzeno bylo již 20 obětí a že „číslo se ještě může zvyšovat“.



Vlak se 429 pasažéry jel z města Port Elizabeth do Johannesburgu a havaroval u města Kroonstad. Několik vagonů po srážce s kamionem vykolejilo a převrátilo se, načež sedm z nich zachvátily plameny. Těla některých obětí byla „spálena k nerozeznání“, řekl mluvčí provinčního zdravotnictví Mondli Mvambi.



Nehodu nejspíš způsobil řidič automobilu

Vyšetřování zatím nasvědčuje tomu, že neštěstí způsobil řidič nákladního auta, který se snažil na poslední chvíli přejet přes železniční přejezd. „Řidič riskoval. Myslel si, že to stihne, a vůbec nepomyslel na to, že ho vlak může zasáhnout. Hodně lidí to stálo životy,“ řekl jihoafrický ministr dopravy Joe Maswanganyi.



Podle výkonného ředitele státní železnice Mthuthuzeliho Swartze havárii zapříčinilo „lidské pochybení“. Národní dopravce Prasa Rail později uvedl, že vlak zasáhl na přejezdu návěs kamionu a vozidlo před sebou tlačil asi 400 metrů.

Řidič kamionu vyvázl bez újmy a strojvedoucí se svým asistentem utrpěli lehká zranění, řekl Swartz. Možný viník nehody putoval do nemocnice kvůli provedení testu na přítomnost alkoholu v krvi, následně má být podroben výslechu. Ze zraněných byli čtyři osoby hospitalizovány v kritickém stavu. Obnovení provozu přes dějiště tragédie má zabrat asi 36 hodin.