Čapí spor řeší gumová věta. Jaké jsou nejcitlivější pasáže koaliční smlouvy?

PRAHA Vyjednavači ANO a ČSSD se v pátek podle svých slov chystají zveřejnit koaliční smlouvu a programové prohlášení. Dosud text pečlivě tajili. LN se podařilo seznámit s pasážemi, které řeší podmínky ČSSD pro navázání vládní spolupráce s hnutím ANO.

Pomineme-li rozdělení ministerstev, na čemž se strany dohodly v polovině dubna, bylo nejzapeklitější otázkou řešení kauzy Čapí hnízdo. Sociální demokraté od začátku trvali na tom, že bude-li Babiš nepravomocně odsouzen, vládu opustí. Babiš jakékoliv provinění v dotačním případu odmítá a kauzu považuje za politicky motivovanou, tudíž podmínka ČSSD o odstoupení po prvoinstančním rozsudku ho dráždila.



Vyjednavači se nakonec domluvili, že ve smlouvě nebude Babišovo jméno figurovat. Apel má být obecný. S problémem se vypořádali v jedné větě, která navíc nestanovuje konkrétní termíny, a není tedy jasné, v jakém časovém horizontu by politik zasažený nepravomocným rozsudkem musel vládu opustit. „V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti,“ píše se v podkladech, kterými ve čtvrtek vyjednavači operovali a s nimiž se LN seznámily.

Právě Babišovo trestní stíhání v případu Čapí hnízdo bylo pro sociální demokraty rudým hadrem. Když se nepodařilo Babiše přesvědčit, aby do vypořádání se s „čapím problémem“ upustil od vládních ambicí, stanovili sociální demokraté podmínku, aby v případě, že kauza dojde do nepravomocného rozsudku, rezignoval na funkci. Celá disputace byla spíše symbolického rázu. Vzhledem k tomu, jak se časově protahuje vyšetřování a souzení tuzemských případů, je spíše nepravděpodobné, že by rozsudek v dané kauze padl v tomto volebním období. Pro vedení ČSSD však bylo důležité se s Babišovou kauzou vypořádat kvůli vnitrostranickému referendu o vstupu do vládní koalice s hnutím ANO – uskutečnit se má v nejbližších týdnech.



Ochrana ústavy a médií

Po loňských volbách ve sněmovně začala fungovat neformální hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM, které se povedlo uspořádat a obsadit novou Poslaneckou sněmovnu. Sociální demokraté byli nervózní, aby tento neformální pakt ve sněmovně nepřehlasovával „papírovou“ vládní koalici ANO a ČSSD. Vyjednavači proti tomu v podkladech smlouvy vytvořili pojistky. „Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh, respektive takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany,“ píše se v dokumentu. Žádná ze stran tak nemůže prosadit návrh, se kterým by partner nesouhlasil.

Je stanoveno několik klíčových legislativních oblastí, které lze do sněmovny předkládat jen jako koaličně domluvené. Jde o zákony o státním rozpočtu, o daních a poplatcích – včetně zákonů na podporu jejich správy, s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů či veřejných financí, zákony týkající se ochrany vlastnictví, volební a ústavní zákony, týkající se referend, zahraniční a obranné politiky státu, týkající se postavení a fungování médií veřejné služby. „Smluvní strany se zavazují, že tyto vládní návrhy zákonů budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté,“ dodávají autoři koaličního dokumentu.

Odchází ČSSD, padá vláda

Značný prostor se v koaliční smlouvě věnuje řešení sporů mezi ANO a ČSSD. Pokud se partneři na nějaké věci neshodnou, vyvolá se dohadovací proces. „Po výzvě koaliční strany k zahájení dohadovacího jednání, adresované koaličnímu partnerovi, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran,“ píše se v podkladech. Pokud vyjednavači spor nevyřeší a nedospějí k dohodě, může se stát, že některý z partnerů bude chtít vládu opustit. Pokud tato aktivita vzejde ze strany ministrů nominovaných ČSSD, vláda padne.

„Dojde-li v koalici i po dohadovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy 5 ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá demisi do rukou prezidenta, podá do 7 dnů demisi předseda vlády a spolu s ním, jeho prostřednictvím, všichni ministři navržení hnutím ANO,“ stojí v textu. Z uvedeného vyplývá, že Babiš a jeho ministři by padli v momentě, kdy by vládu chtěli opustit všichni ministři za ČSSD – netýká se to tedy případných dílčích ministerských výměn.

ANO a ČSSD mají vytvořit menšinovou vládu o síle 93 mandátů, kterou ve sněmovně budou tolerovat komunisti. Výměnou za to požaduje KSČM pozice v kontrolních orgánech státních a polostátních organizací a podniků. Podle zdrojů LN však taková dohoda nemá finální a oficiální podobu. Přípravu údajně zpomalila obava předsedy KSČM Vojtěcha Filipa plynoucí z původního požadavku ČSSD, aby došlo k vymetení politiků SPD z vysokých funkcí ve sněmovně. Komunisté jsou nervózní, aby takový požadavek do budoucna nedopadl i na ně. Vedení ČSSD nyní bude muset věc prodebatovat dovnitř strany.

K šesti hlavním programových bodům příští vlády by mělo patřit odmítnutí uprchlických kvót, důchodová reforma, digitalizace státu a nový zákon o příjmových daních. Babišův tým chce také prosadit strategický investiční program, posílit bezpečnost a hájit zájmy Česka v Evropské unii.