‚Nejlepší seriál, na který se nikdo nedivá‘. Zrušená Expanze se možná dočká záchrany

LOS ANGELES Oceňovaný sci-fi seriál Expanze (The Expansion) televize Syfy měl skončit po třetí sérii. Navzdory perfektním kritikám byla jeho sledovanost nízká. Fanoušci za zachování seriálu podepisovali petice nebo létali letadlem. Záchrana vypadá nadějně - o odkoupení seriálu má zájem společnost Amazon.

Magazín Deadline přišel s informací od ověřeného zdroje, že společnost Amazon právě jedná s výrobcem seriálu, studiem Alcon Television Group, o odkoupení Expanze. Ta po tři roky běžela na televizi Syfy. Syfy ale kvůli klesající sledovanosti a komerčnímu tlaku oznámila, že po třetí sérii seriál utne. S tím se ale ale řada fanoušků „nejlepšího seriálu, na který se nikdo nedívá“ odmítla smířit.

Za zachování seirálu vznikaly petice. Ta největší má v současné chvíli přes 131 tisíc podpisů. Vznikl hashtag #SaveTheExpanse a šířil se sociálními sítěmi. Nejodvážnější fanoušek pronajmul letadlo, vyvěsil na něj reklamní poutač s hashtagem a nechal ho poletovat nad studiem Amazonu v americké Santa Monice. Zdá se, že to zafungovalo. Pro Amazon by se navíc nejednalo o první střetnutí se sérií - společnost do teď vlastnila distribuční práva na Expanzi.

Jednání stále probíhají. Vzhledem k tomu, že společnost Amazon hodlá velkolepě obměnit své portfolio (za práva na seriál ze světa Pána prstenů zaplatila čtyři miliony dolarů), by byla Expanze dobrou volbou. Amazon má také na rozdíl od Syfy jednu podstatnou výhodu, co se týče kritické sledovanosti, která zapříčinila konec seriálu u Syfy. Syfy je totiž tradiční kabelová televize a divácká sledovanost je počítána u prvního vysílání daného díla (first linear run). To je tradičně u sci-fi a fantasy seriálů problém, protože ty čerpají sledovanost hlavně ze streamingu a zpětného pouštění z videotéky. To vše může nabídnout právě Amazon.

Za Expanzí stojí Mark Fergus a Hawk Ostby (oba mají na kontě snímky jako Iron Man nebo Potomci lidí). Seriál je držitelem prestižní sci-fi ceny Hugo (za nejlepší dramatickou prezentaci) a byl třikrát nominován na cenu Saturn. Jako předloha posloužil stejnojmenný román spisovatele Jamese S. A. Coreyho (pseudonym autorské dvojice Daniela Abrahama a Tye Francka). Česky knihu vydalo nakladatelství Triton.